Более 800 000 км без капремонта: секрет долговечности турбодвигателя авто

Двигатель Volvo B230FT. Фото: Bring A Trailer

Большинство автолюбителей считает самыми долговечными большие атмосферные двигатели с низкой нагрузкой. Однако существует легендарная четверка с турбиной, способная легко преодолеть отметку в 800 000 км пробега без капитального ремонта. Опытные инженеры создавали надежные турбодвигатели с существенным запасом прочности и простой конструкцией. Ярким примером такой надёжности стал легендарный шведский двигатель Volvo B230FT из семейства Redblock.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

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Простая конструкция

Двигатель B230FT выпускался с 1985 по 1998 год и устанавливался на седаны и универсалы Volvo 740, 760, 780 и 940. Главный секрет феноменальной долговечности заключается в очень консервативных заводских настройках. При объеме 2,3 л двигатель развивал скромные 165 к.с. и 267 Нм крутящего момента. Чугунный блок цилиндров, кованый коленчатый вал и низкая степень сжатия 8,7:1 позволяли агрегату работать без экстремальных температурных нагрузок.

В отличие от современных сложных систем, этот силовой агрегат получил один распределительный вал, два клапана на цилиндр и простую систему распределенного впрыска топлива Bosch LH-Jetronic. Вращающиеся турбины Garrett и Mitsubishi работают без переменной геометрии и сложной электроники. Отсутствие хрупких деталей делает блок чрезвычайно устойчивым к износу.

Тюнинговый потенциал

Высокий запас прочности нижней части блока сделал этот двигатель популярным среди любителей тюнинга. Простое подключение более эффективного интеркулера, трёхдюймовой выхлопной системы и более производительного топливного насоса позволяет существенно повысить мощность. Благодаря прочным шатунам поздних версий энтузиасты легко добиваются от этого двигателя высоких показателей для повседневной езды.

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При использовании кованых поршней и спортивных шатунов шведский чугунный блок способен выдерживать экстремальные нагрузки для драгрейсинга. При этом в заводском исполнении автомобиль остается спокойным семейным транспортом с ресурсом на десятилетия. Двигатель демонстрирует идеальный баланс между повседневной надёжностью и скрытым техническим потенциалом.

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