Легендарний двигун Toyota 2UR-GSE. Фото: carbuzz.com

Чи відрізняються двигуни Toyota від силових установок спорідненого бренду Lexus? Японський автогігант використовує спільні платформи, тому більшість масових седанів і кросоверів обох марок мають однакову технічну основу. Але інженери застосовують різні прошивки блоків керування та суттєво покращують шумоізоляцію дорожчих моделей. Крім того, для спортивних та іміджевих автомобілів Lexus створюють ексклюзивні мотори, які ніколи не ставлять під капот звичайних Toyota.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Cars Coops.

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Спільні агрегати

Яскравим прикладом уніфікації є 2,5-літровий атмосферний гібридний мотор на чотири циліндри, який працює на кросоверах Toyota RAV4 та Lexus NX 350h, а також на седанах Toyota Camry та Lexus ES 350h. Потужніший 2,4-літровий турбомотор встановлюють одночасно на сімейний Toyota Grand Highlander та преміальний Lexus TX 350.

В іншому сегменті 3,4-літровий V6 з подвійним турбонаддувом об'єднує пікап Toyota Tundra та позашляховик Toyota Sequoia з рамними моделями Lexus GX і LX. Раніше схожу роль відігравав 3,5-літровий атмосферний V6, який роками працював під капотом Toyota Highlander, Toyota Sienna, Lexus IS, ES та RX.

Навіть коли під капотом стоїть однаковий агрегат, інженери змінюють налаштування електронного блока керування під конкретну модель, через що змінюється потужність і характер тяги. До того ж у Lexus силовий агрегат доповнюють посиленою шумоізоляцією.

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Ексклюзивні мотори

Для своїх іміджевих та спортивних моделей преміальний бренд отримує унікальні двигуни, недоступні для машин з емблемою Toyota. Найвідомішим прикладом став високооборотний атмосферний 4,8-літровий V10 для суперкара Lexus LFA, який розробили спільно з компанією Yamaha. Кожен з 500 таких моторів у Японії збирав вручну один майстер та особисто відповідав за якість агрегата від початку до кінця.

Ще одним фірмовим двигуном бренду був 5-літровий атмосферний V8 серії 2UR-GSE, який встановлювали на заряджені моделі Lexus IS F, RC F, GS F та купе LC 500. Нещодавно цей агрегат відправили у відставку, а новий гібридний 4-літровий твін-турбо V8 концерн зарезервував для флагманського суперкара Toyota GR GT. А наступник Lexus LFA стане повністю електричним.

Цікаво, що в компактному спортивному сегменті бренди знову перетнулися. Потужний 1,6-літровий 3-циліндровий турбомотор від хот-хетчів Toyota GR Corolla та GR Yaris тепер також встановлюють на заряджений кросовер Lexus LBX Morizo RR.

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