Пʼять двигунів на вживаних Lexus, які варто оминати

Японська марка Lexus понад три десятиліття утримує статус еталона надійності у преміальному сегменті автомобільного ринку. Проте за 35 років виробництва в каталозі бренду з'явилося кілька невдалих інженерних рішень, які розчарували покупців. Навіть найнадійніші платформи іноді мають серйозні конструктивні прорахунки, що призводять до передчасного зносу деталей.

Атмосферні мотори

Алюмінієвий 3-літровий двигун V6 з маркуванням 1MZ-FE встановлювали на седани Lexus ES 300 та кросовери Lexus RX 300 випуску 1997–2002 років. Цей плавний агрегат став епіцентром гучного скандалу через схильність до швидкого перетворення моторної оливи на густий липкий шлам. Оливний осад забивав вузькі канали під клапанними кришками, що викликало появу синього диму, стукіт клапанів, раптове заклинювання та повне руйнування блоку циліндрів.

Іншим проблемним варіантом став 2,5-літровий двигун V6 серії 4GR-FSE з прямим впорскуванням палива D-4. Ним оснащували седани Lexus IS 250 у період 2006–2010 років та купе-кабріолети Lexus IS 250C 2010 року випуску. Через відсутність природного очищення впускних клапанів бензином на них масово утворювався вуглецевий нагар. Це провокувало пропуски запалювання, сильне тремтіння на холостому ходу, втрату потужності та періодичне заглухання мотора.

Великий 4,6-літровий двигун V8 серій 1UR-FE та 1UR-FSE з'явився на седанах Lexus LS 460 і LS 460L випуску 2007–2008 років, а з 2010 року — на позашляховиках Lexus GX 460. Основним дефектом ранніх версій стали тріщини та злами пружин клапанів, що викликало сильне вібрування та раптову зупинку під час руху. Крім того, на цих машинах фіксували витоки палива в моторний відсік через втрату герметичності прокладки датчика тиску, що суттєво підвищувало ризик виникнення пожежі.

Гібриди та турбо

4-циліндровий 2,4-літровий гібридний двигун 2AZ-FXE став основою для гібрида Lexus HS 250h випуску 2010–2012 років. Головним конструктивним недоліком цього економічного мотора стала неефективна робота оливознімних поршневих кілець. Агрегат починав непомітно та дуже стрімко споживати моторну оливу у великих обсягах. Позаяк рівень мастила швидко падав нижче норми, внутрішні стінки циліндрів та підшипники колінчастого вала втрачали захист і зазнавали незворотної деградації.

Найсучаснішим у переліку проблемних став 3,4-літровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом під кодом V35A-FTS. Цей потужний агрегат встановлюють на сучасні флагманські позашляховики Lexus LX 600 від 2022 року дотепер, а також на нові Lexus GX 550 з 2024 року. Попри високі показники у 409 к.с. та значний крутний момент, мотор постраждав через серйозний брак під час заводського виробництва.

Всередині деяких нових двигунів після механічної обробки залишилося дрібне металеве сміття. Ці залізні ошурки разом з оливою потрапляли до корінних підшипників колінчастого вала, руйнуючи мастильну плівку під високим тиском. Наслідком наявності сторонніх часток у системі стає поява вираженого металевого стукоту, раптове зупинення машини на трасі та повний вихід дорогого силового агрегату з ладу.

