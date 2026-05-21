Пять двигателей на подержанных Lexus, которые стоит обходить стороной

Lexus LX 600 2022 года. Фото: caranddriver.com

Японская марка Lexus более трех десятилетий удерживает статус эталона надежности в премиальном сегменте автомобильного рынка. Однако за 35 лет производства в каталоге бренда появилось несколько неудачных инженерных решений, которые разочаровали покупателей. Даже самые надежные платформы иногда имеют серьезные конструктивные просчеты, приводящие к преждевременному износу деталей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Атмосферные моторы

Алюминиевый 3-литровый двигатель V6 с маркировкой 1MZ-FE устанавливался на седаны Lexus ES 300 и кроссоверы Lexus RX 300 выпуска 1997-2002 годов. Этот плавный агрегат стал эпицентром громкого скандала из-за склонности к быстрому превращению моторного масла в густой липкий шлам. Масляный осадок забивал узкие каналы под клапанными крышками, что вызывало появление синего дыма, стук клапанов, внезапное заклинивание и полное разрушение блока цилиндров.

Другим проблемным вариантом стал 2,5-литровый двигатель V6 серии 4GR-FSE с прямым впрыском топлива D-4. Им оснащали седаны Lexus IS 250 в период 2006-2010 годов и купе-кабриолеты Lexus IS 250C 2010 года выпуска. Из-за отсутствия естественной очистки впускных клапанов бензином на них массово образовывался углеродный нагар. Это провоцировало пропуски зажигания, сильную дрожь на холостом ходу, потерю мощности и периодическое заглушение мотора.

Большой 4,6-литровый двигатель V8 серий 1UR-FE и 1UR-FSE появился на седанах Lexus LS 460 и LS 460L выпуска 2007-2008 годов, а с 2010 года - на внедорожниках Lexus GX 460. Основным дефектом ранних версий стали трещины и изломы пружин клапанов, что вызывало сильную вибрацию и внезапную остановку при движении. Кроме того, на этих машинах фиксировали утечки топлива в моторный отсек из-за потери герметичности прокладки датчика давления, что существенно повышало риск возникновения пожара.

Гибриды и турбо

4-цилиндровый 2,4-литровый гибридный двигатель 2AZ-FXE стал основой для гибрида Lexus HS 250h выпуска 2010-2012 годов. Главным конструктивным недостатком этого экономичного мотора стала неэффективная работа маслосъемных поршневых колец. Агрегат начинал незаметно и очень стремительно потреблять моторное масло в больших объемах. Так как уровень масла быстро падал ниже нормы, внутренние стенки цилиндров и подшипники коленчатого вала теряли защиту и подвергались необратимой деградации.

Самым современным в перечне проблемных стал 3,4-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом под кодом V35A-FTS. Этот мощный агрегат устанавливают на современные флагманские внедорожники Lexus LX 600 с 2022 года до сих пор, а также на новые Lexus GX 550 с 2024 года. Несмотря на высокие показатели в 409 л.с. и значительный крутящий момент, мотор пострадал из-за серьезного брака во время заводского производства.

Внутри некоторых новых двигателей после механической обработки остался мелкий металлический мусор. Эти железные опилки вместе с маслом попадали в коренные подшипники коленчатого вала, разрушая масляную пленку под высоким давлением. Следствием наличия посторонних частиц в системе становится появление выраженного металлического стука, внезапная остановка машины на трассе и полный выход дорогостоящего силового агрегата из строя.

