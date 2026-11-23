Легендарный двигатель Toyota 2UR-GSE. Фото: carbuzz.com

Отличаются ли двигатели Toyota от силовых установок родственного бренда Lexus? Японский автогигант использует общие платформы, поэтому большинство массовых седанов и кроссоверов обеих марок имеют одинаковую техническую основу. Но инженеры применяют разные прошивки блоков управления и существенно улучшают шумоизоляцию более дорогих моделей. Кроме того, для спортивных и имиджевых автомобилей Lexus создают эксклюзивные двигатели, которые никогда не устанавливают под капот обычных Toyota.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.

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Общие агрегаты

Ярким примером унификации является 2,5-литровый атмосферный гибридный 4-цилиндровый двигатель, который устанавливается на кроссоверах Toyota RAV4 и Lexus NX 350h, а также на седанах Toyota Camry и Lexus ES 350h. Более мощный 2,4-литровый турбодвигатель устанавливается одновременно на семейный Toyota Grand Highlander и премиальный Lexus TX 350.

В другом сегменте 3,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом объединяет пикап Toyota Tundra и внедорожник Toyota Sequoia с рамными моделями Lexus GX и LX. Ранее аналогичную роль играл 3,5-литровый атмосферный V6, который долгие годы устанавливался под капотом Toyota Highlander, Toyota Sienna, Lexus IS, ES и RX.

Даже когда под капотом установлен один и тот же агрегат, инженеры изменяют настройки электронного блока управления под конкретную модель, из-за чего меняются мощность и характер тяги. К тому же в Lexus силовой агрегат дополняют усиленной шумоизоляцией.

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Эксклюзивные двигатели

Для своих имиджевых и спортивных моделей премиальный бренд получает уникальные двигатели, недоступные для автомобилей с эмблемой Toyota. Самым известным примером стал высокооборотистый атмосферный 4,8-литровый V10 для суперкара Lexus LFA, разработанный совместно с компанией Yamaha. Каждый из 500 таких двигателей в Японии собирался вручную одним мастером, который лично отвечал за качество агрегата от начала до конца.

Еще одним фирменным двигателем бренда был 5-литровый атмосферный V8 серии 2UR-GSE, который устанавливали на заряженные модели Lexus IS F, RC F, GS F и купе LC 500. Недавно этот агрегат был снят с производства, а новый гибридный 4-литровый твин-турбо V8 концерн зарезервировал для флагманского суперкара Toyota GR GT. А преемник Lexus LFA станет полностью электрическим.

Интересно, что в компактном спортивном сегменте бренды вновь пересеклись. Мощный 1,6-литровый 3-цилиндровый турбомотор от хот-хэтчей Toyota GR Corolla и GR Yaris теперь также устанавливают на заряженный кроссовер Lexus LBX Morizo RR.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти двигателях на подержанных Lexus, которых стоит избегать. Даже самые надёжные платформы иногда имеют серьезные конструктивные просчеты, приводящие к преждевременному износу деталей.

Также читайте, какие двигатели во внедорожниках и пикапах Toyota имеют плохую репутацию. Всего одна неудачная серия двигателей заставила производителя отозвать почти 275 000 автомобилей за период с 2024 по 2026 год.