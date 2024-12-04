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Пять недооцененных авто, которые достойны внимания весной 2025

4 декабря 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
ТОП-5 недооцененных авто, которые удивят качеством в 2025 году
2025 Volkswagen Jetta. Фото: Volkswagen
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

По данным CarEdge, цены на автомобили выросли на 27% за последние пять лет, что усложняет приобретение новой машины. Но можно извлечь большую выгоду от недооцененных авто, о которых знают меньше людей.

Об этом написал GOBankingRates.

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Volkswagen Jetta

Пять недооцененных авто, которые достойны весной 2025 - фото 1
Фото: Volkswagen

"Это скрытая жемчужина, когда дело доходит до топливной эффективности, надежности, просторного салона и низких затрат на обслуживание. Модель 2025 стоит бюджетные 21 995 долларов", — подчеркнула руководитель отдела автомобильной промышленности и стиля жизни в коммуникационной фирме BPCM Кера Квилан.

Mazda 6

Пять недооцененных авто, которые достойны весной 2025 - фото 2
Фото: caranddriver.com

"Этот спортивный седан часто проходит без внимания по сравнению со своими более популярными конкурентами Honda Accord или Toyota Camry. Mazda 6 делает особым баланс стиля, производительности, доступности и низких затрат на топливо и обслуживание. Он оснащен 2,5-литровым двигателем, который выдает 184 л.с.", — объяснил автоэксперт, основатель 5 Star Valeting Solutions Деян Иванов.

Chevy Cruze Hatchback

Пять недооцененных авто, которые достойны внимания весной 2025 года - фото 3
Фото: tomgill.com

"Благодаря просторному грузовому отделению и элегантному дизайну, этот автомобиль обеспечивает уровень изысканности и удобства, который часто забывают люди. Он оснащен 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом, что обеспечивает надежный баланс мощности и топливной эффективности. Cruze прост в обслуживании, а ремонт и запчасти относительно недорогие", — отметил Иванов.

Volkswagen Golf

Пять недооцененных авто, которые достойны весной 2025 - фото 4
Фото: Volkswagen

"Авто достигает баланса между производительностью и практичностью благодаря приятному вождению, отличному пробегу и низким затратам на обслуживание. Модели Golf GTI и Golf R 2025 опираться на успех восьмого поколения", — подчеркнула Квилан.

Fiat 500 Abarth

Пять недооцененных авто, которые достойны весной 2025 - фото 5
Фото: Fiat

"Этот маленький городской автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом и мощностью 160 л.с., что придает ему бодрой производительности, которая не часто встречается в его классе. Он не может быть идеальным для всех из-за компактных размеров, но это вариант для тех, кто любит спортивную езду без высоких затрат", — подытожил Иванов.

Ранее эксперт назвал пять автомобилей 2025 года, которые служат дольше, чем все думают. Также мы писали о трех худших авто 2025 года, цена которых не соответствует качеству.

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