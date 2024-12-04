ТОП-5 недооцененных авто, которые удивят качеством в 2025 году

Пять недооцененных авто, которые достойны внимания весной 2025
По данным CarEdge, цены на автомобили выросли на 27% за последние пять лет, что усложняет приобретение новой машины. Но можно извлечь большую выгоду от недооцененных авто, о которых знают меньше людей.
Об этом написал GOBankingRates.
Volkswagen Jetta
"Это скрытая жемчужина, когда дело доходит до топливной эффективности, надежности, просторного салона и низких затрат на обслуживание. Модель 2025 стоит бюджетные 21 995 долларов", — подчеркнула руководитель отдела автомобильной промышленности и стиля жизни в коммуникационной фирме BPCM Кера Квилан.
Mazda 6
"Этот спортивный седан часто проходит без внимания по сравнению со своими более популярными конкурентами Honda Accord или Toyota Camry. Mazda 6 делает особым баланс стиля, производительности, доступности и низких затрат на топливо и обслуживание. Он оснащен 2,5-литровым двигателем, который выдает 184 л.с.", — объяснил автоэксперт, основатель 5 Star Valeting Solutions Деян Иванов.
Chevy Cruze Hatchback
"Благодаря просторному грузовому отделению и элегантному дизайну, этот автомобиль обеспечивает уровень изысканности и удобства, который часто забывают люди. Он оснащен 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом, что обеспечивает надежный баланс мощности и топливной эффективности. Cruze прост в обслуживании, а ремонт и запчасти относительно недорогие", — отметил Иванов.
Volkswagen Golf
"Авто достигает баланса между производительностью и практичностью благодаря приятному вождению, отличному пробегу и низким затратам на обслуживание. Модели Golf GTI и Golf R 2025 опираться на успех восьмого поколения", — подчеркнула Квилан.
Fiat 500 Abarth
"Этот маленький городской автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом и мощностью 160 л.с., что придает ему бодрой производительности, которая не часто встречается в его классе. Он не может быть идеальным для всех из-за компактных размеров, но это вариант для тех, кто любит спортивную езду без высоких затрат", — подытожил Иванов.
Ранее эксперт назвал пять автомобилей 2025 года, которые служат дольше, чем все думают. Также мы писали о трех худших авто 2025 года, цена которых не соответствует качеству.
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