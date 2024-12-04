ТОП-5 недооцінених авто, які здивують якістю у 2025 році

2025 Volkswagen Jetta. Фото: Volkswagen

За даними CarEdge, ціни на автомобілі зросли на 27% за останні п’ять років, що ускладнює придбання нової машини. Але можна отримати велику вигоду від недооцінених авто, про які знають менше людей.

Про це написав GOBankingRates.

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Volkswagen Jetta

Фото: Volkswagen

"Це прихована перлина, коли справа доходить до паливної ефективності, надійності, просторого салону та низьких витрат на обслуговування. Модель 2025 року коштує бюджетні 21 995 доларів", — підкреслила керівниця відділу автомобільної промисловості та стилю життя в комунікаційній фірмі BPCM Кера Квілан.

Mazda 6

Фото: caranddriver.com

"Цей спортивний седан часто проходить поза увагою порівняно зі своїми більш популярними конкурентами Honda Accord або Toyota Camry. Mazda 6 робить особливим баланс стилю, продуктивності, доступності та низьких витрат на паливо та обслуговування. Він оснащений 2,5-літровим двигуном, який видає до 184 к.с.", — пояснив автоексперт, засновник 5 Star Valeting Solutions Деян Іванов.

Chevy Cruze Hatchback

Фото: tomgill.com

"Завдяки просторому вантажному відділенню та елегантному дизайну цей автомобіль забезпечує рівень вишуканості та зручності, який часто забувають люди. Він оснащений 1,4-літровим двигуном з турбонаддувом, що забезпечує надійний баланс потужності та паливної ефективності. Cruze простий в обслуговуванні, а ремонт та запчастини відносно недорогі", — зазначив Іванов.

Volkswagen Golf

Фото: Volkswagen

"Авто досягає балансу між продуктивністю та практичністю завдяки приємному водінню, чудовому пробігу та низьким витратам на обслуговування. Моделі Golf GTI та Golf R 2025 року спиратися на успіх восьмого покоління", — підкреслила Квілан.

Fiat 500 Abarth

Фото: Fiat

"Цей маленький міський автомобіль оснащений 1,4-літровим двигуном з турбонаддувом та потужністю 160 к.с., що надає йому бадьорої продуктивності, яка не часто зустрічається в його класі. Він не може бути ідеальним для всіх через компактні розміри, але це варіант для тих, хто любить спортивну їзду без високих витрат", — підсумував Іванов.

Раніше експерт назвав п'ять автомобілів 2025 року, які служать довше, ніж усі думають. Також ми писали про три найгірші авто 2025 року, ціна яких не відповідає якості.