ТОП-5 недооцінених авто, які здивують якістю у 2025 році

П’ять недооцінених авто, які варті уваги навесні 2025
За даними CarEdge, ціни на автомобілі зросли на 27% за останні п’ять років, що ускладнює придбання нової машини. Але можна отримати велику вигоду від недооцінених авто, про які знають менше людей.
Про це написав GOBankingRates.
Volkswagen Jetta
"Це прихована перлина, коли справа доходить до паливної ефективності, надійності, просторого салону та низьких витрат на обслуговування. Модель 2025 року коштує бюджетні 21 995 доларів", — підкреслила керівниця відділу автомобільної промисловості та стилю життя в комунікаційній фірмі BPCM Кера Квілан.
Mazda 6
"Цей спортивний седан часто проходить поза увагою порівняно зі своїми більш популярними конкурентами Honda Accord або Toyota Camry. Mazda 6 робить особливим баланс стилю, продуктивності, доступності та низьких витрат на паливо та обслуговування. Він оснащений 2,5-літровим двигуном, який видає до 184 к.с.", — пояснив автоексперт, засновник 5 Star Valeting Solutions Деян Іванов.
Chevy Cruze Hatchback
"Завдяки просторому вантажному відділенню та елегантному дизайну цей автомобіль забезпечує рівень вишуканості та зручності, який часто забувають люди. Він оснащений 1,4-літровим двигуном з турбонаддувом, що забезпечує надійний баланс потужності та паливної ефективності. Cruze простий в обслуговуванні, а ремонт та запчастини відносно недорогі", — зазначив Іванов.
Volkswagen Golf
"Авто досягає балансу між продуктивністю та практичністю завдяки приємному водінню, чудовому пробігу та низьким витратам на обслуговування. Моделі Golf GTI та Golf R 2025 року спиратися на успіх восьмого покоління", — підкреслила Квілан.
Fiat 500 Abarth
"Цей маленький міський автомобіль оснащений 1,4-літровим двигуном з турбонаддувом та потужністю 160 к.с., що надає йому бадьорої продуктивності, яка не часто зустрічається в його класі. Він не може бути ідеальним для всіх через компактні розміри, але це варіант для тих, хто любить спортивну їзду без високих витрат", — підсумував Іванов.
Раніше експерт назвав п'ять автомобілів 2025 року, які служать довше, ніж усі думають. Також ми писали про три найгірші авто 2025 року, ціна яких не відповідає якості.
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