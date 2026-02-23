Видео
Видео

Пять лучших компактных авто для покупки прямо сейчас

Дата публикации 23 февраля 2026 07:35
Рейтинг самых надежных компактных автомобилей 2025-2026 годов
Nissan Sentra 2025 года. Фото: Nissan

Поиск компактного автомобиля для городских поездок становится все сложнее из-за большого количества предложений в разных сегментах. Компания JD Power проанализировала рынок и определила модели, предлагающие лучший баланс надежности, цены и комфорта.

Об этом сообщил Slash Gear.

JD Power провела масштабное исследование популярных машин на рынке, оценивая опыт вождения и скорость обесценивания. В результате специалисты выделили транспортные средства, получившие самые высокие баллы за качество сборки и эксплуатационные характеристики.

Одним из лидеров стал Ford Escape 2026 года, стоимость которого начинается от 30 350 долларов. Модель оснащена двигателем объемом 1,5 л мощностью 180 л.с. и крутящим моментом 270 Нм. Эксперты отмечают этот кроссовер за высокую надежность и наличие современного комплекса систем помощи водителю Co-Pilot360 в каждой комплектации.

Buick Encore GX 2025 года предлагает премиальные ощущения по цене 27 335 долларов. Базовая версия комплектуется турбодвигателем объемом 1,2 л мощностью 137 л.с. Для большей динамики доступен агрегат объемом 1,3 л, генерирующий 155 л.с.

Надежность этого кроссовера специалисты в 90 баллов из 100. Эксперты подчеркивают исключительную тишину в салоне и высокое качество отделки материалов.

Экономный седан

Nissan Sentra 2025 года остается актуальным выбором благодаря проверенной временем конструкции. Средняя цена на подержанные экземпляры составляет 21 400 долларов, по данным Kelley Blue Book (KBB). Двигатель объемом 2 л потребляет в среднем 6,9 л/100 км. Качество и надежность этой модели получили 88 баллов из 100.

Изысканный выбор

Lexus IS 2025 года считается самым надежным способом получить доступ к премиальному сегменту. На вторичном рынке средняя цена по данным KBB составляет 41 610 долларов. Автомобиль оснащается мощным двигателем V6, который обеспечивает 311 л.с. Уровень надежности модели достигает 91 балла из 100.

Технологическая новинка

Kia K4 заменила модель Forte, предлагая смелый дизайн и передовые цифровые решения. Стоимость версии 2026 года стартует от 22 290 долларов. Наиболее привлекательной чертой автомобиля является технологическое оснащение, включающее сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма.

Опыт вождения специалисты JD Power оценили в 88 баллов из 100, что является лучшим показателем среди всех перечисленных моделей. Версии GT-Line предлагают дополнительные интеллектуальные функции, включая встроенного ассистента с искусственным интеллектом. Несмотря на некоторые замечания к работе дилеров, общий балл надежности и качества остается высоким.

рейтинг авто Ford советы автомобиль Nissan
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
