Україна
Пʼять найкращих компактних авто для купівлі прямо зараз

Пʼять найкращих компактних авто для купівлі прямо зараз

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 07:35
Рейтинг найнадійніших компактних автомобілів 2025-2026 років
Nissan Sentra 2025 року. Фото: Nissan

Пошук компактного автомобіля для міських поїздок стає дедалі складнішим через велику кількість пропозицій у різних сегментах. Компанія JD Power проаналізувала ринок та визначила моделі, що пропонують найкращий баланс надійності, ціни та комфорту.

Про це повідомив Slash Gear.

JD Power провела масштабне дослідження популярних машин на ринку, оцінюючи досвід водіння та швидкість знецінення. У результаті фахівці виділили транспортні засоби, що отримали найвищі бали за якість збірки та експлуатаційні характеристики.

Одним з лідерів став Ford Escape 2026 року, вартість якого починається від 30 350 доларів. Модель оснащена двигуном об’ємом 1,5 л потужністю 180 к.с. та крутним моментом 270 Нм. Експерти відзначають цей кросовер за високу надійність та наявність сучасного комплексу систем допомоги водію Co-Pilot360 у кожній комплектації.

Buick Encore GX 2025 року пропонує преміальні відчуття за ціною 27 335 доларів. Базова версія комплектується турбодвигуном об’ємом 1,2 л потужністю 137 к.с. Для більшої динаміки доступний агрегат об’ємом 1,3 л, що генерує 155 к.с.

Надійність цього кросовера фахівці у 90 балів зі 100. Експерти підкреслюють виняткову тишу в салоні та високу якість оздоблення матеріалів.

Економний седан

Nissan Sentra 2025 року залишається актуальним вибором завдяки перевіреній часом конструкції. Середня ціна на вживані екземпляри становить 21 400 доларів, за даними Kelley Blue Book (KBB). Двигун об’ємом 2 л споживає в середньому 6,9 л/100 км. Якість та надійність цієї моделі отримали 88 балів зі 100 можливих.

Вишуканий вибір

Lexus IS 2025 року вважається найнадійнішим способом отримати доступ до преміального сегмента. На вторинному ринку середня ціна за даними KBB становить 41 610 доларів. Автомобіль оснащується потужним двигуном V6, який забезпечує 311 к.с. Рівень надійності моделі сягає 91 бала зі 100.

Технологічна новинка

Kia K4 замінила модель Forte, пропонуючи сміливий дизайн та передові цифрові рішення. Вартість версії 2026 року стартує від 22 290 доларів. Найбільш привабливою рисою автомобіля є технологічне оснащення, що включає сенсорний дисплей діагоналлю 12,3 дюйма.

Досвід водіння фахівці JD Power оцінили у 88 балів зі 100, що є найкращим показником серед усіх перелічених моделей. Версії GT-Line пропонують додаткові інтелектуальні функції, зокрема вбудованого асистента зі штучним інтелектом. Попри деякі зауваження до роботи дилерів, загальний бал надійності та якості залишається високим.

Сергій Якуба
Автор:
Сергій Якуба
