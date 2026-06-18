Пять лучших компактных седанов вместо Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 2026 года. Фото: Hyundai

Компактные седаны пользуются популярностью среди водителей благодаря своей практичности, надежности и разумной стоимости обслуживания. Ярким представителем этого класса является Hyundai Elantra 2026 года, который в базовой комплектации предлагает бензиновый двигатель объемом 2 л мощностью 147 к.с. и вариатор CVT, обеспечивающий разгон до сотни за 8,1 с. Автомобиль в стандартной комплектации оснащен кондиционером, светодиодными фарами и багажником объемом 396 л. Однако если возникла необходимость найти достойную замену этой модели, на рынке представлено несколько очень сильных конкурентов, способных предложить больше пространства, динамики и технологий.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Практичное пространство

Отличным вариантом для тех, кому критически не хватает места для багажа, станет новый хэтчбек Kia K4 2026 модельного года. Построенный на общей платформе с Elantra, этот автомобиль получил оригинальный дизайн и солидный багажный отсек объемом 622 л, который при сложенных сиденьях второго ряда увеличивается до 1670 л. В базовой версии EX за 26 235 долларов покупатель получает знакомый 147-сильный двигатель, двухзонный климат-контроль и большой экран медиасистемы размером 12,3 дюйма. Для любителей быстрой езды доступен турбомотор объемом 1,6 л, который сокращает время разгона до первой сотни до 7 с.

Традиционный лидер класса в лице обновленной Honda Civic предлагает покупателям выбор между классическим седаном и вместительным хэтчбеком. Базовая версия оснащается 2-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 150 к.с., тогда как передовая гибридная модификация развивает 200 к.с. и разгоняется до сотни за 6,1 с. Цены начинаются с 25 890 долларов за базовый седан, который в городском цикле потребляет около 7,3 л/100 км, а на скоростной трассе снижает расход до 5,7 л/100 км. Любителям классического драйва адресована спортивная версия Civic Si с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Драйверский характер

Если в автомобиле больше всего ценится спортивная управляемость, стоит обратить внимание на семейство Mazda 3. Эта модель полностью игнорирует современные тенденции к уменьшению рабочего объема, предлагая в базовой комплектации солидный атмосферный двигатель объемом 2,5 л мощностью 186 к.с. Для максимальных эмоций создана полноприводная модификация с турбомотором аналогичного объема, которая развивает 250 к.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за рекордные для этого класса 5,6 с. Объем багажника в версии хэтчбек составляет 566 л, а при сложенных сиденьях полезное пространство увеличивается до 1330 л.

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Модель предлагается по цене от 25 885 долларов за базовый седан, который уже в стандартной комплектации оснащён светодиодными ходовыми огнями, датчиком дождя и аудиосистемой с восемью динамиками.

Простая надежность

Для покупателей, которые ищут максимально проверенное временем решение с высокой остаточной стоимостью, идеальным выбором остается Toyota Corolla. Стандартная версия комплектуется 2-литровым двигателем мощностью 169 к.с. и вариатором. Гибридные модели сочетают двигатель объемом 1,8 л с тремя электродвигателями суммарной мощностью 138 к.с. Ключевым преимуществом гибридной Corolla является возможность заказа системы полного привода. Самый дешевый седан в комплектации LE стоит 24 420 долларов и предлагает климат-контроль, тканевый салон и беспроводные системы интеграции смартфонов.

Если главным требованием к автомобилю является максимальная простота конструкции без переплаты за ненужные кузовные модификации или сложные гибриды, стоит присмотреться к Nissan Sentra. Новое поколение модели за 23 845 долларов предлагает единственный надёжный атмосферный двигатель объёмом 2 л мощностью 149 к.с. и привод на передние колеса. Автомобиль разгоняется до сотни за 8,3 с и расходует на загородной трассе около 6,1 л/100 км. Несмотря на статус бюджетного автомобиля, салон оснащен современным мультимедийным экраном размером 12,3 дюйма и цифровой приборной панелью.

Ранее Новини.LIVE писали, что произошло с Hyundai Elantra, который проехал 1 600 000 км. Хозяйка из Канзаса Фарра Гейнс преодолела такой пробег на автомобиле с оригинальным двигателем и трансмиссией всего за пять лет.

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