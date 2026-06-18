П'ять найкращих компактних седанів на заміну Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 2026 року. Фото: Hyundai

Компактні седани популярні серед водіїв завдяки своїй практичності, надійності та розумній вартості обслуговування. Яскравим представником цього класу є Hyundai Elantra 2026 року, який у базовому виконанні пропонує бензиновий мотор об'ємом 2 л на 147 к.с. та варіатор CVT, забезпечуючи розгін до сотні за 8,1 с. Автомобіль за замовчуванням оснащується кондиціонером, світлодіодними фарами та багажником на 396 л. Проте якщо виникла потреба знайти гідну заміну моделі, на ринку представлено кілька дуже сильних конкурентів, здатних запропонувати більше простору, динаміки та технологій.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Практичний простір

Чудовим варіантом для тих, кому критично бракує місця для багажу, стане новий хетчбек Kia K4 2026 модельного року. Побудований на спільній платформі з Elantra, цей автомобіль отримав оригінальний дизайн та солідний багажний відсік об'ємом 622 л, який за умови складених сидінь другого ряду збільшується до 1670 л. У початковій версії EX за 26 235 доларів покупець отримує знайомий 147-сильний двигун, двозонний клімат-контроль та великий екран медіасистеми розміром 12,3 дюйма. Для прихильників швидкої їзди доступний турбомотор об'ємом 1,6 л, який скорочує час розгону до першої сотні до 7 с.

Традиційний лідер класу в особі оновленого Honda Civic пропонує покупцям вибір між класичним седаном та містким хетчбеком. Базовий варіант оснащується 2-літровим 4-циліндровим двигуном потужністю 150 к.с., тоді як передова гібридна модифікація видає 200 к.с. і вистрілює до сотні за 6,1 с. Ціни починаються з 25 890 доларів за початковий седан, який у міському циклі споживає близько 7,3 л/100 км, а на швидкісному шосе знижує апетит до 5,7 л/100 км. Любителям класичного драйву адресована спортивна версія Civic Si з механічною 6-ступеневою коробкою передач.

Драйверський характер

Якщо в автомобілі найбільше цінується спортивна керованість, варто звернути увагу на сімейство Mazda 3. Ця модель повністю ігнорує сучасні тренди на зменшення робочого об'єму, пропонуючи в базі солідний атмосферний двигун 2,5 л потужністю 186 к.с. Для максимальних емоцій створено повнопривідну модифікацію з турбомотором аналогічного об'єму, яка розвиває 250 к.с. та дозволяє прискорюватися до 100 км/год за рекордні для цього класу 5,6 с. Об'єм багажника у версії хетчбек становить 566 л, а за умови складених крісел корисний простір розширюється до 1330 л.

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Модель пропонується за ціною від 25 885 доларів за початковий седан, який уже в стандарті має світлодіодні ходові вогні, датчик дощу та аудіосистему з вісьмома динаміками.

Проста надійність

Для покупців, які шукають максимально перевірене часом рішення з високою залишковою вартістю, ідеальним вибором залишається Toyota Corolla. Стандартна версія комплектується 2-літровим мотором на 169 к.с. та варіатором. Гібридні моделі поєднують двигун 1.8 л з трьома електромоторами сумарною потужністю 138 к.с. Ключовою перевагою гібридної Corolla є можливість замовлення системи повного приводу. Найдешевший седан у комплектації LE коштує 24 420 доларів і пропонує клімат-контроль, тканинний салон та бездротові системи інтеграції смартфонів.

Коли головною вимогою до машини є максимальна простота конструкції без переплати за непотрібні кузовні модифікації чи складні гібриди, варто придивитися до Nissan Sentra. Нове покоління моделі за 23 845 доларів пропонує єдиний надійний атмосферний двигун об'ємом 2 л потужністю 149 к.с. та привід на передні колеса. Машина розганяється до сотні за 8,3 с і витрачає на заміській трасі близько 6,1 л/100 км. Попри статус бюджетного транспорту, салон обладнано сучасним екраном мультимедіа розміром 12,3 дюйма та цифровою панеллю приладів.

Раніше Новини.LIVE писали, що сталося з Hyundai Elantra, який проїхав 1 600 000 км. Водійка з Канзасу Фарра Гейнс подолала такий пробіг на автомобілі з оригінальними двигуном та трансмісією лише за пʼять років.

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