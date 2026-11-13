Пять гибридов, превосходящих по мощности новый Toyota RAV4 PHEV

Пять гибридов, превосходящих по мощности Toyota RAV4 PHEV
Современные гибридные автомобили уже давно перестали быть исключительно средством экономии топлива. Даже популярные кроссоверы, такие как Toyota RAV4 PHEV 2026 года, развивают мощность 324 л.с. и разгоняются до 100 км/ч за 5,4 секунды, преодолевая до 87 км на одном только электроприводе. Однако на рынке есть немало моделей, которые превосходят этот показатель и предлагают еще более высокую производительность.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.
Семейные модели
Большой кроссовер Hyundai Palisade впервые получил гибридную установку в 2026 модельном году и сразу обогнал Toyota RAV4 на 5 к.с. Под капотом работает 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель в паре с двумя электродвигателями, которые вместе развивают 329 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, передним или полным приводом и расходует в смешанном цикле от 6,9 до 7,6 л/100 км в зависимости от версии.
Рамный внедорожник Toyota Sequoia 2026 года использует систему i-FORCE MAX на базе 3,4-литрового бензинового V6 с двойным турбонаддувом. Силовая установка развивает 437 л.с. и 790 Нм, что позволяет буксировать прицеп массой до 4309 кг. Из-за больших габаритов и салона на семь или восемь мест средний расход топлива составляет 10,7–11,8 л/100 км.
Премиальные автомобили
Седан Toyota Crown 2027 модельного года в топовой комплектации Platinum оснащается 2,4-литровым турбодвигателем в составе гибридной системы мощностью 340 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. Мощность передается на все четыре колеса через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, а средний расход топлива составляет 7,8 л/100 км.
Среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 Hybrid 2026 года сочетает в себе 2-литровый турбодвигатель, электродвигатель на задней оси и стартер-генератор. Общая мощность системы достигает 455 л.с. и 709 Нм, а батарея емкостью 14,7 кВт·ч обеспечивает до 56 км пробега на электротяге при комбинированном расходе бензина 8,4 л/100 км.
Купе Porsche 911 2027 года с установкой T-Hybrid доказывает, что электрификация работает на максимальную скорость. Версия 911 GTS с 3,6-литровым оппозитным двигателем развивает 532 л.с. и 609 Нм, тогда как модификация 911 Turbo S развивает 701 л.с. и 800 Нм, разгоняясь до 100 км/ч всего за 2,4 секунды.
Ранее Новини.LIVE писали о недостатках подключаемых гибридов, которые лучше учесть перед покупкой. Без наличия домашней зарядки и четкого понимания условий поездок владение такой машиной может оказаться менее выгодным, чем ожидалось.
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