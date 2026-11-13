Пять гибридов, превосходящих по мощности новый Toyota RAV4 PHEV

Toyota RAV4 PHEV 2026 года. Фото: Toyota

Современные гибридные автомобили уже давно перестали быть исключительно средством экономии топлива. Даже популярные кроссоверы, такие как Toyota RAV4 PHEV 2026 года, развивают мощность 324 л.с. и разгоняются до 100 км/ч за 5,4 секунды, преодолевая до 87 км на одном только электроприводе. Однако на рынке есть немало моделей, которые превосходят этот показатель и предлагают еще более высокую производительность.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Семейные модели

Большой кроссовер Hyundai Palisade впервые получил гибридную установку в 2026 модельном году и сразу обогнал Toyota RAV4 на 5 к.с. Под капотом работает 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель в паре с двумя электродвигателями, которые вместе развивают 329 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, передним или полным приводом и расходует в смешанном цикле от 6,9 до 7,6 л/100 км в зависимости от версии.

Рамный внедорожник Toyota Sequoia 2026 года использует систему i-FORCE MAX на базе 3,4-литрового бензинового V6 с двойным турбонаддувом. Силовая установка развивает 437 л.с. и 790 Нм, что позволяет буксировать прицеп массой до 4309 кг. Из-за больших габаритов и салона на семь или восемь мест средний расход топлива составляет 10,7–11,8 л/100 км.

Премиальные автомобили

Седан Toyota Crown 2027 модельного года в топовой комплектации Platinum оснащается 2,4-литровым турбодвигателем в составе гибридной системы мощностью 340 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. Мощность передается на все четыре колеса через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, а средний расход топлива составляет 7,8 л/100 км.

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Среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 Hybrid 2026 года сочетает в себе 2-литровый турбодвигатель, электродвигатель на задней оси и стартер-генератор. Общая мощность системы достигает 455 л.с. и 709 Нм, а батарея емкостью 14,7 кВт·ч обеспечивает до 56 км пробега на электротяге при комбинированном расходе бензина 8,4 л/100 км.

Купе Porsche 911 2027 года с установкой T-Hybrid доказывает, что электрификация работает на максимальную скорость. Версия 911 GTS с 3,6-литровым оппозитным двигателем развивает 532 л.с. и 609 Нм, тогда как модификация 911 Turbo S развивает 701 л.с. и 800 Нм, разгоняясь до 100 км/ч всего за 2,4 секунды.

Ранее Новини.LIVE писали о недостатках подключаемых гибридов, которые лучше учесть перед покупкой. Без наличия домашней зарядки и четкого понимания условий поездок владение такой машиной может оказаться менее выгодным, чем ожидалось.

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