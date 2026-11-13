П'ять гібридів потужніших за новий Toyota RAV4 PHEV

Toyota RAV4 PHEV 2026 року. Фото: Toyota

Сучасні гібридні автомобілі давно перестали бути виключно засобом для економії пального. Навіть популярні кросовери на кшталт Toyota RAV4 PHEV 2026 року видають 324 к.с. та розганяються до 100 км/год за 5,4 секунди, долаючи до 87 км на самій електротязі. Проте на ринку є чимало моделей, які перевершують цей показник і пропонують ще вищу продуктивність.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Сімейні моделі

Великий кросовер Hyundai Palisade вперше отримав гібридну установку у 2026 модельному році та одразу обійшов Toyota RAV4 на 5 к.с. Під капотом працює 2,5-літровий бензиновий турбомотор у парі з двома електродвигунами, які разом генерують 329 к.с. та 460 Нм крутного моменту. Машина оснащується 6-ступеневим автоматом, переднім або повним приводом і витрачає в змішаному циклі від 6,9 до 7,6 л/100 км залежно від версії.

Рамний позашляховик Toyota Sequoia 2026 року використовує систему i-FORCE MAX на базі 3,4-літрового бензинового V6 з подвійним турбонаддувом. Силова установка розвиває 437 к.с. та 790 Нм, що дозволяє буксирувати причіп масою до 4309 кг. Через великі габарити та салон на сім або вісім місць середня витрата пального становить 10,7–11,8 л/100 км.

Преміальні авто

Седан Toyota Crown 2027 модельного року у топовому виконанні Platinum комплектується 2,4-літровим турбомотором у складі гібридної системи на 340 к.с. та 450 Нм. Потужність передається на всі чотири колеса через 6-ступеневу автоматичну коробку, а середній апетит пального тримається на рівні 7,8 л/100 км.

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Купе Porsche 911 2027 року з установкою T-Hybrid доводить, що електрифікація працює на максимальну швидкість. Версія 911 GTS з 3,6-літровим опозитним мотором видає 532 к.с. та 609 Нм, тоді як модифікація 911 Turbo S розвиває 701 к.с. та 800 Нм, прискорюючись до 100 км/год всього за 2,4 секунди.

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