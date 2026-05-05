Пять автомобилей, которых механики советуют избегать

Современный авторынок предлагает большое количество премиальных моделей с передовыми технологиями и комфортом. Однако высокая цена и принадлежность к люксовому сегменту не всегда гарантируют долговечность или надежность. Специалисты выделили пять популярных автомобилей 2026 года, приобретение которых может стать неудачной инвестицией из-за сложности обслуживания и стремительного обесценивания.

Дорогой статус

Cadillac Escalade 2026 года поражает огромным экраном на 55 дюймов и колесами диаметром 24 дюйма. Несмотря на роскошный интерьер автоэксперт компании JustAnswer Крис Пайл советует избегать этой модели. Внедорожник считается одним из самых дорогих в мире по приобретению, владению и дальнейшему содержанию. "Наличие роскоши не делает машину более долговечной", — отмечает Пайл.

Высокая стоимость таких авто обусловлена только видом и дополнительными функциями, которые теряют цену быстрее всего. Вместо Escalade специалисты рекомендуют обратить внимание на более дешевые в обслуживании Chevrolet Suburban, Tahoe или Yukon.

Land Rover Range Rover остается символом статуса с ценой топовых версий до 247 850 долларов. Однако огромные расходы на сервис и владение делают его сомнительным выбором для большинства водителей. Крис Пайл предлагает выбирать любой другой среднеразмерный внедорожник, который лучше сохраняет стоимость.

Технические сбои

Электрический Mercedes EQE предлагает тихий и комфортный салон, но не обеспечивает удовольствия от управления. Аналитики указывают на посредственную производительность и дизайн, напоминающий компьютерную мышь. Эксперт по автомобилям платформы AutoInsurance.org Мелани Массон подчеркивает, что производство электромобилей не является основной специализацией немецкого бренда.

В течение последних лет модель EQE постоянно страдает от неисправностей электрической системы и программного обеспечения. Пользователи часто жалуются на сбои мультимедиа и серьезные ошибки в работе софта. Это делает эксплуатацию авто непредсказуемой и дорогой для владельца из-за стремительного обесценивания.

Низкая эффективность

Lincoln Navigator 2026 года получил мощный двигатель, но его габариты создают серьезные проблемы при парковке. Так как экран информационной системы расположен неудобно, он отвлекает внимание от дороги. Модель также демонстрирует высокие показатели потребления топлива, что делает непрактичной для ежедневного использования.

Для сравнения модель 2025 года расходовала примерно 15,7 л/100 км в городе и 10,7 л/100 км на трассе. В смешанном цикле этот показатель составляет около 13,8 л/100 км. Вместо Navigator Пайл советует покупать Ford Expedition.

Кроссовер Infiniti QX50 вскоре снимут с производства, что приведет к еще более быстрому обесцениванию. "Автомобили, выпуск которых прекращается, теряют стоимость значительно активнее", — объясняет Мелани Массон. Лучшей альтернативой среди премиальных кроссоверов называют Lexus RX благодаря надежному двигателю и медленной потере стоимости.

