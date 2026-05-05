Пʼять автомобілів, яких механіки радять уникати

Infiniti QX50 2026 року. Фото: autocango.com

Сучасний авторинок пропонує велику кількість преміальних моделей з передовими технологіями та комфортом. Однак висока ціна та приналежність до люксового сегмента не завжди гарантують довговічність або надійність. Фахівці виокремили п’ять популярних автомобілів 2026 року, придбання яких може стати невдалою інвестицією через складність обслуговування та стрімке знецінення.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Дорогий статус

Cadillac Escalade 2026 року вражає величезним екраном на 55 дюймів та колесами діаметром 24 дюйми. Попри розкішний інтер'єр автоексперт компанії JustAnswer Кріс Пайл радить уникати цієї моделі. Позашляховик вважається одним з найдорожчих у світі щодо придбання, володіння та подальшого утримання. "Наявність розкоші не робить машину довговічнішою", — зазначає Пайл.

Висока вартість таких авто зумовлена лише виглядом та додатковими функціями, які втрачають ціну найшвидше. Замість Escalade фахівці рекомендують звернути увагу на дешевші в обслуговуванні Chevrolet Suburban, Tahoe або Yukon.

Land Rover Range Rover залишається символом статусу з ціною топових версій до 247 850 доларів. Проте величезні витрати на сервіс та володіння роблять його сумнівним вибором для більшості водіїв. Кріс Пайл пропонує обирати будь-який інший середньорозмірний позашляховик, який краще зберігає вартість.

Читайте також:

Технічні збої

Електричний Mercedes EQE пропонує тихий та комфортний салон, але не забезпечує задоволення від керування. Аналітики вказують на посередню продуктивність та дизайн, що нагадує комп'ютерну мишу. Експерт з автомобілів платформи AutoInsurance.org Мелані Массон підкреслює, що виробництво електромобілів не є основною спеціалізацією німецького бренду.

Протягом останніх років модель EQE постійно страждає від несправностей електричної системи та програмного забезпечення. Користувачі часто скаржаться на збої мультимедіа та серйозні помилки в роботі софту. Це робить експлуатацію авто непередбачуваною та дорогою для власника через стрімке знецінення.

Низька ефективність

Lincoln Navigator 2026 року отримав потужний двигун, але його габарити створюють серйозні проблеми під час паркування. Позаяк екран інформаційної системи розташований незручно, він відволікає увагу від дороги. Модель також демонструє високі показники споживання пального, що робить непрактичною для щоденного використання.

Для порівняння модель 2025 року витрачала приблизно 15,7 л/100 км у місті та 10,7 л/100 км на трасі. У змішаному циклі цей показник становить близько 13,8 л/100 км. Замість Navigator Пайл радить купувати Ford Expedition.

Кросовер Infiniti QX50 невдовзі знімуть з виробництва, що призведе до ще швидшого знецінення. "Автомобілі, випуск яких припиняється, втрачають вартість значно активніше", — пояснює Мелані Массон. Найкращою альтернативою серед преміальних кросоверів називають Lexus RX завдяки надійному двигуну та повільній втраті вартості.

Раніше Новини.LIVE писали, які бренди мали найбільше дефектів автомобілів у 2025 році. База даних Єврокомісії Safety Gate за 2025 рік демонструє, що навіть відомі автогіганти індустрії не застраховані від помилок у нових технологіях.

Також читайте про найдешевші нові кросовери в Україні у 2026 році. Популярний сегмент кросоверів досі має пропозиції нижче 1 000 000 грн.