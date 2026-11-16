Пять автомобилей, которые переживут Toyota Camry

Toyota Camry 2026 года. Фото: caranddriver.com

Специалисты iSeeCars проанализировали данные о более чем 395 000 000 автомобилей и определили модели с наибольшими шансами без проблем преодолеть более 400 000 км. Среднеразмерный седан Toyota Camry имеет показатель 8,8% для бензиновой версии и 11,5% для гибридной модификации. Однако на рынке до сих пор выпускается немало автомобилей с 4-цилиндровыми двигателями, которые превосходят японский бестселлер по долговечности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Надежные легковушки

Первым серьёзным конкурентом в рейтинге долговечности стал гибридный седан Honda Accord Hybrid, у которого 18,5% шансов достичь пробега свыше 400 000 км. По этому показателю он уступает в общем зачете лишь снятым с производства седанам Lexus LS и Toyota Avalon. Силовая установка на базе 2-литрового атмосферного рядного двигателя цикла Аткинсона в паре с электродвигателем развивает 204 л.с., что меньше 232 л.с. у гибридной Camry, однако обеспечивает первое место по выносливости среди всех современных легковых автомобилей.

Более компактная модель Honda Civic тоже превосходит популярный седан Toyota, даже несмотря на то, что аналитики оценивали только обычные бензиновые версии. Автомобиль оснащается 2-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 150 л.с. Седан Civic имеет 15% шансов преодолеть рекордный рубеж, а хэтчбек демонстрирует результат на уровне 13,2%.

Выносливые SUV

Компактный кроссовер Honda HR-V оснащается исключительно рядным 2-литровым (1996 куб. см) бензиновым двигателем мощностью 158 л.с. и крутящим моментом 187 Нм. По данным исследования, у этого автомобиля вероятность пробега свыше 400 000 км составляет 17,6%, что вдвое превышает показатель бензиновой версии Camry и на 6,1% опережает ее гибридный вариант.

Читайте также:

Премиальный кроссовер Lexus RX превосходит седан в любой комплектации, поскольку бензиновая модификация RX 350 с 2,4-литровым рядным турбодвигателем имеет 12,8% шансов на длительную эксплуатацию. А базовая гибридная версия RX 350h, сочетающая атмосферный 2,5-литровый двигатель с электродвигателем, повышает вероятность долгого срока службы до 28,9%.

Абсолютным рекордсменом среди автомобилей с 4-цилиндровыми двигателями оказался рамный внедорожник Toyota 4Runner, который во всех комплектациях оснащается 2,4-литровым турбомотором i-FORCE или гибридной системой i-FORCE MAX на его базе. Эксперты оценили шансы бензиновой версии достичь отметки 400 000 км в 33,1%, что почти втрое лучше результата гибридной Camry. Во всем исследовании этот показатель уступает лишь полноразмерному внедорожнику Toyota Sequoia с двигателем V6 и результатом 42,3%.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти альтернативах полноприводной Toyota Camry. На рынке есть несколько новых и подержанных седанов с системой AWD, которые способны составить достойную конкуренцию японскому бестселлеру.

Также читайте, какие американские автомобили надежнее Toyota Camry. Стереотип об абсолютном лидерстве японских седанов в рейтингах надежности постепенно теряет актуальность из-за успехов брендов из США.