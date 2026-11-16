П'ять автомобілів, які переживуть Toyota Camry

Toyota Camry 2026 року. Фото: caranddriver.com

Фахівці iSeeCars дослідила дані понад 395 000 000 автомобілів та визначила моделі з найвищими шансами без проблем подолати понад 400 000 км. Середньорозмірний седан Toyota Camry має показник 8,8% для бензинової версії та 11,5% для гібридної модифікації. Проте на ринку досі випускають чимало машин також з 4-циліндровими моторами, які випереджають японський хіт за довговічністю.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Надійні легковики

Першим серйозним конкурентом у рейтингу довговічності став гібридний седан Honda Accord Hybrid, який має 18,5% шансів досягти пробігу понад 400 000 км. За цим показником він поступається у загальному заліку лише знятим з виробництва седанам Lexus LS та Toyota Avalon. Силова установка на базі 2-літрового атмосферного рядного мотора циклу Аткінсона в парі з електродвигуном видає 204 к.с., що менше за 232 к.с. у гібридної Camry, проте забезпечує перше місце за витривалістю серед усіх сучасних легковиків.

Компактніша модель Honda Civic теж перевершує популярний седан Toyota, навіть попри те, що аналітики оцінювали лише звичайні бензинові версії. Автомобіль оснащується 2-літровим 4-циліндровим двигуном потужністю 150 к.с. Седан Civic має 15% шансів подолати рекордний рубіж, а хетчбек демонструє результат на рівні 13,2%.

Витривалі SUV

Компактний кросовер Honda HR-V оснащується виключно рядним 2-літровим (1996 куб. см) бензиновим мотором на 158 к.с. та 187 Нм. За даними дослідження, цей автомобіль має 17,6% імовірності проїхати понад 400 000 км, що вдвічі перевищує показник бензинової версії Camry та на 6,1% випереджає її гібридний варіант.

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Преміальний кросовер Lexus RX перемагає седан у будь-якому виконанні, позаяк бензинова модифікація RX 350 із 2,4-літровим рядним турбомотором має 12,8% шансів на тривалу експлуатацію. А базова гібридна версія RX 350h, яка поєднує атмосферний 2,5-літровий двигун з електромотором, підіймає ймовірність довгого життя до 28,9%.

Абсолютним рекордсменом серед машин з 4-циліндровими двигунами виявився рамний позашляховик Toyota 4Runner, який у всіх комплектаціях оснащується 2,4-літровим турбомотором i-FORCE або гібридною системою i-FORCE MAX на його базі. Експерти оцінили шанси бензинової версії досягти позначки 400 000 км у 33,1%, що майже втричі краще за результат гібридної Camry. В усьому дослідженні цей показник поступається лише повнорозмірному позашляховику Toyota Sequoia з двигуном V6 та результатом 42,3%.

Раніше Новини.LIVE писали про п'ять альтернатив повнопривідній Toyota Camry. На ринку є кілька нових та вживаних седанів з системою AWD, які здатні скласти гідну конкуренцію японському бестселеру.

Також читайте, які американські автомобілі надійніші за Toyota Camry. Стереотип про абсолютне лідерство японських седанів у рейтингах витривалості поступово втрачає актуальність через успіхи брендів зі США.