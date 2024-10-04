Опасные опции машины — пять автоматических функций, которые следует контролировать

Пять автоматических опций в авто, на которые опасно полагаться полностью
4 октября 2024 06:00
Водитель в отчаянии. Фото: noorhantrdg.com
Современные автомобили оснащены множеством полезных функций, упрощающих процесс вождения, однако полагаться на них полностью может быть опасно. Ведь отдельные автоматические возможности могут причинить вред как машине, так и водителям, если их неправильно использовать.
Об этом написал Dexpens.
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1. Электрообогрев
- Преимущества: быстрый обогрев лобового стекла и сидений в холодную погоду.
- Риски: резкие перепады температур могут привести к трещинам на лобовом стекле; перегрев сидений может отрицательно повлиять на здоровье мужчин.
2. Круиз-контроль
- Преимущества: удобство во время длительных поездок и экономия топлива.
- Риски: может снижать бдительность водителя, что повышает риск ДТП; опасен во время дождя, ведь часто эта система не адаптирована под сырую погоду и считает, что машина едет по сухому асфальту.
3. Доводчики дверей
- Преимущества: автоматическое закрытие двери без труда.
- Риски: возможность травмирования (втягивания одежды или пальцев) из-за автоматизированных механизмов.
4. Датчик дождя
- Преимущества: автоматическая очистка лобового стекла во время дождя.
- Риски: если дворники примерзли, а автоматический режим включен, они могут сломаться или повредить резиновые накладки, что приведет к быстрому износу.
5. Парктроник
- Преимущества: помогают избежать столкновений во время парковки.
- Риски: загрязненность или неисправность датчиков могут привести к неточностям в их работе, что чревато аварийной ситуацией.
Несмотря на высокие технологии, водителю всегда следует оставаться внимательным и пристальным, пользуясь всеми доступными функциями с осторожностью.
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