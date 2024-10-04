Опасные опции машины — пять автоматических функций, которые следует контролировать

Водитель в отчаянии. Фото: noorhantrdg.com

Современные автомобили оснащены множеством полезных функций, упрощающих процесс вождения, однако полагаться на них полностью может быть опасно. Ведь отдельные автоматические возможности могут причинить вред как машине, так и водителям, если их неправильно использовать.

Об этом написал Dexpens.

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Преимущества: быстрый обогрев лобового стекла и сидений в холодную погоду.

быстрый обогрев лобового стекла и сидений в холодную погоду. Риски: резкие перепады температур могут привести к трещинам на лобовом стекле; перегрев сидений может отрицательно повлиять на здоровье мужчин.

2. Круиз-контроль

Преимущества: удобство во время длительных поездок и экономия топлива.

удобство во время длительных поездок и экономия топлива. Риски: может снижать бдительность водителя, что повышает риск ДТП; опасен во время дождя, ведь часто эта система не адаптирована под сырую погоду и считает, что машина едет по сухому асфальту.

3. Доводчики дверей

Преимущества: автоматическое закрытие двери без труда.

автоматическое закрытие двери без труда. Риски: возможность травмирования (втягивания одежды или пальцев) из-за автоматизированных механизмов.

4. Датчик дождя

Преимущества: автоматическая очистка лобового стекла во время дождя.

автоматическая очистка лобового стекла во время дождя. Риски: если дворники примерзли, а автоматический режим включен, они могут сломаться или повредить резиновые накладки, что приведет к быстрому износу.

5. Парктроник

Преимущества: помогают избежать столкновений во время парковки.

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Несмотря на высокие технологии, водителю всегда следует оставаться внимательным и пристальным, пользуясь всеми доступными функциями с осторожностью.

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