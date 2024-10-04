Небезпечні опції машини — п'ять автоматичних функцій, які слід контролювати

Водій у розпачі. Фото: noorhantrdg.com

Сучасні автомобілі оснащені безліччю корисних функцій, які спрощують процес водіння, проте покладатися на них повністю може бути небезпечно. Адже окремі автоматичні можливості можуть завдати шкоду як машині, так і водіям, якщо їх неправильно використовувати.

Про це написав Dexpens.

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1. Електрообігрів

Переваги: швидкий обігрів лобового скла та сидінь у холодну погоду.

швидкий обігрів лобового скла та сидінь у холодну погоду. Ризики: різкі перепади температур можуть призвести до тріщин на лобовому склі; перегрів сидінь може негативно вплинути на здоров'я чоловіків.

2. Круїз-контроль

Переваги: зручність під час тривалих поїздок та економія пального.

зручність під час тривалих поїздок та економія пального. Ризики: може знижувати пильність водія, що підвищує ризик ДТП; небезпечний під час дощу, адже часто ця система не адаптована під сиру погоду й вважає, що машина їде по сухому асфальту.

3. Довідники дверей

Переваги: автоматичне зачинення дверей без зусиль.

автоматичне зачинення дверей без зусиль. Ризики: можливість травмування (втягнення одягу або пальців) через автоматизовані механізми.

4. Датчик дощу

Переваги: автоматичне очищення лобового скла під час дощу.

автоматичне очищення лобового скла під час дощу. Ризики: якщо двірники примерзли, а автоматичний режим увімкнений, вони можуть зламатися або пошкодити гумові накладки, що призведе до швидкого зносу.

5. Парктронік

Переваги: допомагають уникнути зіткнень під час паркування.

допомагають уникнути зіткнень під час паркування. Ризики: забрудненість або несправність датчиків можуть призвести до неточностей в їх роботі, що загрожує аварійною ситуацією.

Попри високі технології, водієві завжди слід залишатися пильним та уважним, користуючись усіма доступними функціями з обережністю.

Раніше ми писали, як вчасно виявити три найпоширеніші приховані поломки авто. Також розповідали, чому автомобіль може загорітися та що робити у разі пожежі.