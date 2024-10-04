Небезпечні опції машини — п'ять автоматичних функцій, які слід контролювати

П'ять автоматичних опцій в авто, на які небезпечно покладатися повністю
4 жовтня 2024 06:00
Водій у розпачі. Фото: noorhantrdg.com
Сучасні автомобілі оснащені безліччю корисних функцій, які спрощують процес водіння, проте покладатися на них повністю може бути небезпечно. Адже окремі автоматичні можливості можуть завдати шкоду як машині, так і водіям, якщо їх неправильно використовувати.
Про це написав Dexpens.
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1. Електрообігрів
- Переваги: швидкий обігрів лобового скла та сидінь у холодну погоду.
- Ризики: різкі перепади температур можуть призвести до тріщин на лобовому склі; перегрів сидінь може негативно вплинути на здоров'я чоловіків.
2. Круїз-контроль
- Переваги: зручність під час тривалих поїздок та економія пального.
- Ризики: може знижувати пильність водія, що підвищує ризик ДТП; небезпечний під час дощу, адже часто ця система не адаптована під сиру погоду й вважає, що машина їде по сухому асфальту.
3. Довідники дверей
- Переваги: автоматичне зачинення дверей без зусиль.
- Ризики: можливість травмування (втягнення одягу або пальців) через автоматизовані механізми.
4. Датчик дощу
- Переваги: автоматичне очищення лобового скла під час дощу.
- Ризики: якщо двірники примерзли, а автоматичний режим увімкнений, вони можуть зламатися або пошкодити гумові накладки, що призведе до швидкого зносу.
5. Парктронік
- Переваги: допомагають уникнути зіткнень під час паркування.
- Ризики: забрудненість або несправність датчиків можуть призвести до неточностей в їх роботі, що загрожує аварійною ситуацією.
Попри високі технології, водієві завжди слід залишатися пильним та уважним, користуючись усіма доступними функціями з обережністю.
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