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П'ять автоматичних опцій в авто, на які небезпечно покладатися повністю

4 жовтня 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Небезпечні опції машини — п'ять автоматичних функцій, які слід контролювати
Водій у розпачі. Фото: noorhantrdg.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Сучасні автомобілі оснащені безліччю корисних функцій, які спрощують процес водіння, проте покладатися на них повністю може бути небезпечно. Адже окремі автоматичні можливості можуть завдати шкоду як машині, так і водіям, якщо їх неправильно використовувати.

Про це написав Dexpens.

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1. Електрообігрів

  • Переваги: швидкий обігрів лобового скла та сидінь у холодну погоду.
  • Ризики: різкі перепади температур можуть призвести до тріщин на лобовому склі; перегрів сидінь може негативно вплинути на здоров'я чоловіків.

2. Круїз-контроль

  • Переваги: зручність під час тривалих поїздок та економія пального.
  • Ризики: може знижувати пильність водія, що підвищує ризик ДТП; небезпечний під час дощу, адже часто ця система не адаптована під сиру погоду й вважає, що машина їде по сухому асфальту.

3. Довідники дверей

  • Переваги: автоматичне зачинення дверей без зусиль.
  • Ризики: можливість травмування (втягнення одягу або пальців) через автоматизовані механізми.

4. Датчик дощу

  • Переваги: автоматичне очищення лобового скла під час дощу.
  • Ризики: якщо двірники примерзли, а автоматичний режим увімкнений, вони можуть зламатися або пошкодити гумові накладки, що призведе до швидкого зносу.

5. Парктронік

  • Переваги: допомагають уникнути зіткнень під час паркування.
  • Ризики: забрудненість або несправність датчиків можуть призвести до неточностей в їх роботі, що загрожує аварійною ситуацією.

Попри високі технології, водієві завжди слід залишатися пильним та уважним, користуючись усіма доступними функціями з обережністю.

Раніше ми писали, як вчасно виявити три найпоширеніші приховані поломки авто. Також розповідали, чому автомобіль може загорітися та що робити у разі пожежі.

авто проблеми поради автомобіль небезпека

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