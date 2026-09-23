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Главная Авто Пять альтернатив популярному Renault Megane с пробегом

Пять альтернатив популярному Renault Megane с пробегом

Ua ru
23 сентября 2026 15:45
Чем заменить Renault Megane с пробегом: лучшие практичные авто
Renault Megane 2017 года в кузове седан. Фото: infocar.ua

Украинский вторичный рынок предлагает большой выбор практичных и экономичных семейных автомобилей. Популярная французская модель Renault Megane на протяжении долгого времени остается одним из главных бестселлеров в своем классе. Однако покупатели легко могут найти достойные внимания альтернативные варианты с аналогичным уровнем комфорта, вместительными багажниками и ориентировочной стоимостью от 7 000 до 23 000 долларов. Сравнительный анализ пяти популярных моделей 2012–2023 годов выпуска помогает выбрать оптимальный автомобиль с учетом конкретных потребностей водителя.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Европейские и американские модели

Немецкий хэтчбек Volkswagen Golf VII 2012–2020 годов продается примерно за 8500–14 500 долларов. Модель построена на платформе MQB, отличается продуманной эргономикой, качественной отделкой салона и широким выбором бензиновых и дизельных двигателей. Этот автомобиль, более компактный, чем французская модель, отличается превосходной управляемостью на трассе, однако перед покупкой стоит тщательно проверить состояние турбодвигателя и работу роботизированной коробки DSG.

Чешская Skoda Octavia A7 2013–2020 годов стоит на рынке от 8 500 до 14 500 долларов и технически близка к немецкому родственнику. Автомобиль отличается значительно более просторным задним рядом сидений и большим багажным отсеком в кузовах лифтбэк или универсал. Модель идеально подходит для дальних семейных поездок и уже долгое время возглавляет рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в Украине, опережая Volkswagen Passat и Golf.

Обновленный американский Ford Focus 2014–2018 годов оценивается в 7 500–12 000 долларов. Сильными сторонами автомобиля являются точная управляемость, комфортная подвеска и высокая доступность запчастей. Специалисты советуют выбирать версии с механической коробкой передач и проверенными дизельными двигателями, а автоматическую трансмиссию рекомендуют проверять особенно тщательно.

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Азиатские конкуренты

Корейский универсал Kia Ceed SW 2012–2021 годов можно найти по цене 7000–13 500 долларов. Автомобиль отличается вместительным багажником, простыми атмосферными бензиновыми двигателями и относительно недорогим обслуживанием, что делает его ближайшим прямым конкурентом французской модели.

Японская Toyota Corolla 2019–2023 годов самая дорогая модель в этой подборке, ее цена составляет от 15 500 до 23 000 долларов. Она новее большинства конкурентов, очень медленно теряет в цене и доступна с чрезвычайно экономичной гибридной силовой установкой. Автомобиль уступает универсалу по объему багажника, но привлекает высокой ликвидностью и репутацией надежной машины.

Ранее Новини.LIVE писали, почему Renault Megane третьего поколения стал популярным подержанным автомобилем в Украине. Большое количество предложений из Европы позволяет подобрать машину с различными вариантами кузова: от практичного универсала до элегантного купе.

Также читайте, почему плохая репутация дизеля Renault 1.5 dCi делает его выгодной покупкой. Негативное отношение многих водителей искусственно снижает стоимость автомобилей с этим двигателем на вторичном рынке.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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