Чим замінити Renault Megane з пробігом: кращі практичні авто

Renault Megane 2017 року у кузові седан. Фото: infocar.ua

Український вторинний ринок пропонує великий вибір практичних та економних сімейних машин. Популярний француз Renault Megane тривалий час залишається одним з головних бестселерів у своєму класі. Проте покупці легко можуть знайти варті уваги альтернативні варіанти зі схожим рівнем комфорту, місткими багажниками та орієнтовною вартістю від 7000 до 23 000 доларів. Порівняльний аналіз п'яти популярних моделей 2012-2023 років випуску допомагає обрати оптимальну машину під конкретні потреби водія.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

Реклама

Європейські та американські моделі

Німецький хетчбек Volkswagen Golf VII 2012-2020 років продають приблизно за 8500-14 500 доларів. Модель побудована на платформі MQB, має продуману ергономіку, якісне оздоблення салону та широкий вибір бензинових і дизельних моторів. Цей компактніший за французьку модель автомобіль пропонує чудову керованість на трасі, проте перед купівлею варто детально перевірити стан турбодвигуна та роботу роботизованої коробки DSG.

Чеська Skoda Octavia A7 2013-2020 років коштує на ринку від 8500 до 14 500 доларів та технічно близька до німецького родича. Автомобіль пропонує значно просторіший задній ряд сидінь та великий багажний відсік у кузовах ліфтбек або універсал. Модель ідеально підходить для далеких сімейних поїздок та тривалий час очолює рейтинг найпопулярніших вживаних машин в Україні, випереджаючи Volkswagen Passat і Golf.

Оновлений американський Ford Focus 2014-2018 років оцінюють у 7500-12 000 доларів. Сильними сторонами автомобіля є точна керованість, комфортна підвіска та висока доступність запчастин. Фахівці радять обирати версії з механічною коробкою передач та перевіреними дизельними моторами, а автоматичну трансмісію рекомендують діагностувати особливо ретельно.

Читайте також:

Азійські конкуренти

Корейський універсал Kia Ceed SW 2012-2021 років можна знайти за 7000-13 500 доларів. Автомобіль пропонує місткий багажник, прості атмосферні бензинові мотори та порівняно недороге обслуговування, що робить його найближчим прямим конкурентом французької моделі.

Японська Toyota Corolla 2019-2023 років є найдорожчою моделлю у цій добірці з ціною від 15 500 до 23 000 доларів. Вона новіша за більшість суперників, дуже повільно втрачає в ціні та доступна з надзвичайно економною гібридною силовою установкою. Автомобіль поступається універсалу за об'ємом багажника, але приваблює високою ліквідністю та репутацією надійної машини.

Раніше Новини.LIVE писали, чому Renault Megane третього покоління став популярним вживаним авто в Україні. Велика кількість пропозицій з Європи дозволяє підібрати машину у різних кузовах: від практичного універсала до елегантного купе.

Також читайте, чому погана репутація дизеля Renault 1.5 dCi робить його вигідною покупкою. Негативне ставлення багатьох водіїв штучно знижує вартість авто з цим двигуном на вторинному ринку.