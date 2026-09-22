Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Пять альтернатив подержанному кроссоверу Hyundai Tucson

Пять альтернатив подержанному кроссоверу Hyundai Tucson

Ua ru
22 сентября 2026 07:35
Пять лучших подержанных кроссоверов вместо Hyundai Tucson
Hyundai Tucson 2019 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного семейного кроссовера требует тщательного анализа вторичного рынка и оценки стоимости будущего обслуживания. Популярный корейский кроссовер Hyundai Tucson имеет немало сильных конкурентов в своем сегменте. Автомобили Toyota RAV4, Kia Sportage, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan и Honda CR-V 2012–2020 годов выпуска имеют свои преимущества. Каждая из этих моделей обладает уникальными особенностями силовых агрегатов, комфорта салона и сохранности остаточной стоимости.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

Реклама

Азиатские конкуренты

Надежный японский кроссовер Toyota RAV4 2013–2018 годов с атмосферными бензиновыми двигателями объемом 2 л и 2,5 л медленно теряет стоимость и отличается высокой ликвидностью на вторичном рынке. Модель предлагает очень вместительный багажник и простую конструкцию, хотя имеет сравнительно слабую шумоизоляцию салона.

Ближайший корейский родственник Kia Sportage 2016–2020 годов построен на общей платформе с Tucson и оснащается схожими бензиновыми и дизельными двигателями объемом 1,6 л, 1,7 л и 2 л. Все детали подвески и силовых агрегатов здесь унифицированы, что существенно упрощает поиск запчастей.

Японская Mazda CX-5 2016–2020 годов с двигателями объемом 2 л и 2,5 л подойдет водителям, которые ценят отличную управляемость и работу классического автомата. Салон автомобиля отличается качественными материалами отделки, однако второй ряд сидений и багажник несколько меньше по объему.

Читайте также:

Практичная Honda CR-V 2012–2017 годов привлекает комфортной подвеской и просторным салоном с атмосферными двигателями объемом 2 л и 2,4 л. При выборе такого автомобиля из США стоит тщательно проверять VIN-код на предмет ДТП и реальный пробег.

Немецкий вариант

Немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan 2016–2020 годов отличается качественной отделкой салона, продуманной эргономикой и точным управлением. Под капотом расположены турбированные бензиновые двигатели TSI или экономичные дизели TDI, которые работают в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Автомобиль гарантирует высокий уровень акустического комфорта во время длительных поездок.

Более сложная техническая часть немецкой модели требует обязательной компьютерной диагностики турбины, системы охлаждения, дизельного оборудования и коробки передач перед покупкой.

Тщательная проверка кузова на специализированном СТО и анализ истории обслуживания остаются главными условиями любой успешной сделки.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-7 лучших годов выпуска Hyundai Tucson. Специалистами Consumer Reports, J.D. Power и US News некоторые модельные годы автомобиля признаны исключительными.

Также читайте, надежны ли подержанные автомобили Hyundai после 160 000 км пробега. Хотя некоторые владельцы сообщают о пробеге более 480 000 км на оригинальной трансмиссии, негативная репутация обусловлена серьезными и повторяющимися проблемами с определёнными силовыми агрегатами.

авто автомобиль Volkswagen Honda Toyota подержанные авто кроссовер Mazda Kia Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации