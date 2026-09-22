Пять лучших подержанных кроссоверов вместо Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2019 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного семейного кроссовера требует тщательного анализа вторичного рынка и оценки стоимости будущего обслуживания. Популярный корейский кроссовер Hyundai Tucson имеет немало сильных конкурентов в своем сегменте. Автомобили Toyota RAV4, Kia Sportage, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan и Honda CR-V 2012–2020 годов выпуска имеют свои преимущества. Каждая из этих моделей обладает уникальными особенностями силовых агрегатов, комфорта салона и сохранности остаточной стоимости.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

Реклама

Азиатские конкуренты

Надежный японский кроссовер Toyota RAV4 2013–2018 годов с атмосферными бензиновыми двигателями объемом 2 л и 2,5 л медленно теряет стоимость и отличается высокой ликвидностью на вторичном рынке. Модель предлагает очень вместительный багажник и простую конструкцию, хотя имеет сравнительно слабую шумоизоляцию салона.

Ближайший корейский родственник Kia Sportage 2016–2020 годов построен на общей платформе с Tucson и оснащается схожими бензиновыми и дизельными двигателями объемом 1,6 л, 1,7 л и 2 л. Все детали подвески и силовых агрегатов здесь унифицированы, что существенно упрощает поиск запчастей.

Японская Mazda CX-5 2016–2020 годов с двигателями объемом 2 л и 2,5 л подойдет водителям, которые ценят отличную управляемость и работу классического автомата. Салон автомобиля отличается качественными материалами отделки, однако второй ряд сидений и багажник несколько меньше по объему.

Читайте также:

Практичная Honda CR-V 2012–2017 годов привлекает комфортной подвеской и просторным салоном с атмосферными двигателями объемом 2 л и 2,4 л. При выборе такого автомобиля из США стоит тщательно проверять VIN-код на предмет ДТП и реальный пробег.

Немецкий вариант

Немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan 2016–2020 годов отличается качественной отделкой салона, продуманной эргономикой и точным управлением. Под капотом расположены турбированные бензиновые двигатели TSI или экономичные дизели TDI, которые работают в паре с роботизированной коробкой передач DSG. Автомобиль гарантирует высокий уровень акустического комфорта во время длительных поездок.

Более сложная техническая часть немецкой модели требует обязательной компьютерной диагностики турбины, системы охлаждения, дизельного оборудования и коробки передач перед покупкой.

Тщательная проверка кузова на специализированном СТО и анализ истории обслуживания остаются главными условиями любой успешной сделки.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-7 лучших годов выпуска Hyundai Tucson. Специалистами Consumer Reports, J.D. Power и US News некоторые модельные годы автомобиля признаны исключительными.

Также читайте, надежны ли подержанные автомобили Hyundai после 160 000 км пробега. Хотя некоторые владельцы сообщают о пробеге более 480 000 км на оригинальной трансмиссии, негативная репутация обусловлена серьезными и повторяющимися проблемами с определёнными силовыми агрегатами.