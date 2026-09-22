П'ять кращих вживаних кросоверів замість Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2019 року. Фото: netcarshow.com

Купівля вживаного сімейного кросовера вимагає ретельного аналізу вторинного ринку та оцінки вартості майбутнього обслуговування. Популярний корейський кросовер Hyundai Tucson має чимало сильних суперників у своєму сегменті. Автомобілі Toyota RAV4, Kia Sportage, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan та Honda CR-V 2012–2020 років випуску пропонують власні переваги. Кожна з цих моделей має унікальні особливості силових агрегатів, комфорту салону та збереження залишкової вартості.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Азійські суперники

Надійний японський кросовер Toyota RAV4 2013–2018 років з атмосферними бензиновими моторами 2 л та 2,5 л повільно втрачає вартість і виділяється високою ліквідністю на вторинному ринку. Модель пропонує дуже місткий багажник і просту конструкцію, хоча має порівняно слабку шумоізоляцію салону.

Найближчий корейський родич Kia Sportage 2016–2020 років побудований на спільній платформі з Tucson та оснащується схожими бензиновими й дизельними двигунами 1,6 л, 1,7 л та 2 л. Всі деталі підвіски та силових агрегатів тут уніфіковані, що суттєво спрощує пошук запчастин.

Японська Mazda CX-5 2016–2020 років з моторами 2 л та 2,5 л підійде водіям, які цінують відмінну керованість і роботу класичного автомата. Салон машини вирізняється якісними матеріалами обробки, проте другий ряд сидінь і багажник дещо менші за об'ємом.

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Практична Honda CR-V 2012–2017 років приваблює комфортною підвіскою та просторим салоном з атмосферними двигунами 2 л і 2,4 л. Під час вибору такого автомобіля зі США варто ретельно перевіряти VIN-код на предмет ДТП та реальний пробіг.

Німецький варіант

Німецький кросовер Volkswagen Tiguan 2016–2020 років пропонує якісну обробку салону, вивірену ергономіку та точне управління. Під капотом розташовані турбовані бензинові мотори TSI або економічні дизелі TDI, які працюють у парі з роботизованою трансмісією DSG. Автомобіль гарантує високий рівень акустичного комфорту під час тривалих поїздок.

Складніша технічна частина німецької моделі вимагає обов'язкової комп'ютерної діагностики турбіни, системи охолодження, дизельної апаратури та коробки передач перед купівлею.

Ретельна перевірка кузова на спеціалізованому СТО та аналіз історії обслуговування залишаються головними умовами будь-якої успішної угоди.

Раніше Новини.LIVE представляли ТОП-7 найкращих років випуску Hyundai Tucson. Фахівцями Consumer Reports, J.D. Power та US News деякі модельні роки автомобіля визнані винятковими.

Також читайте, чи надійні вживані авто Hyundai після 160 000 км пробігу. Хоча деякі власники повідомляють про прохід понад 480 000 км на оригінальній трансмісії, негативна репутація зумовлена серйозними та повторюваними проблемами з певними силовими агрегатами.