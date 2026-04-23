Peugeot 308 с пробегом: более дешевая альтернатива VW Golf

Peugeot 308 2020 года. Фото: carexpert.com.au

Подержанный Peugeot 308 второго поколения становится все более популярной альтернативой признанным лидерам класса вроде Volkswagen Golf. Французский компакт предлагает выгодное соотношение цены и качества, часто имея меньший пробег при аналогичной стоимости. Модель отличается комфортной подвеской, вместительным багажником и высоким уровнем оснащения уже в базовых версиях. Но при выборе этого авто важно учитывать специфические технические особенности отдельных силовых агрегатов.

Кузов и интерьер

Качество сборки кузова остается на высоком уровне, а панели имеют равномерные узкие зазоры. Антикоррозионная защита подвески и днища достаточно надежная, хотя передние арки могут потребовать дополнительного внимания. На больших скоростях иногда наблюдается вибрация капота, что легко устраняется простой регулировкой креплений.

Багажное отделение хэтчбека обходит главных конкурентов по объему примерно на 40 л. Универсал SW предлагает пространство от 610 до 1660 л, что делает его идеальным для семейных нужд. Владельцам грузовой версии стоит следить за состоянием задней балки, так как ее втулки быстрее изнашиваются при постоянной эксплуатации с полной нагрузкой.

Оформление салона i-Cockpit с маленьким рулем и высоко расположенными приборами вызывает неоднозначные отзывы. Водители ростом до 180 см обычно считают такую эргономику удобной, тогда как более высоким людям может быть сложно подобрать комфортную посадку. Мягкий пластик передней панели хорошо сохраняет вид даже после длительного использования, не создавая лишних бликов.

Читайте также:

Выбор двигателя

3-цилиндровые бензиновые моторы 1.2 PureTech экономичны, однако имеют существенный конструктивный недостаток. Ремень ГРМ работает в масляной ванне, и со временем его внешний слой начинает разрушаться. Резиновая пыль забивает масляные каналы и помпу, что грозит полным выходом двигателя из строя и дорогостоящим ремонтом.

4-цилиндровые агрегаты, созданные совместно с BMW склонны к растяжению цепи ГРМ. Перед покупкой стоит прислушаться к звуку двигателя при холодном запуске на предмет постороннего стука.

Дизельный 1.6 BlueHDi считается лучшим вариантом для больших пробегов из-за своей выносливости и соответствия нормам Euro 6. Типичные проблемы дизеля включают загрязнение клапана EGR и выход из строя помпы высокого давления. Сажевый фильтр DPF требует периодических поездок на большие расстояния для эффективного выжигания накопленных частиц. Регулярная эксплуатация исключительно в городском режиме значительно сокращает срок службы этого дорогостоящего узла.

Технические особенности

Механическая коробка передач работает стабильно, а 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия отличается быстрыми и точными реакциями. Передние стойки МакФерсон обычно не создают проблем до значительных пробегов. Электрический усилитель руля может начать работать труднее из-за загрязнения рабочей жидкости, что иногда требует замены помпы.

Электроника автомобиля нуждается в периодической проверке блока предохранителей в моторном отсеке на предмет попадания влаги. Окисление контактов может вызвать появление хаотичных ошибок, которые трудно диагностировать. Важно также проверить историю сервисных акций по гидравлическому цилиндру сцепления и усилителю тормозной системы.

Небольшой диаметр руля делает реакции машины достаточно острыми, к чему водители обычно привыкают за несколько дней.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили владельцы продают по дешевке, чтобы быстрее от них избавиться. Речь идет о популярных моделях Peugeot, Citroën и Opel с бензиновым двигателем 1.2 PureTech выпуска 2014-2020 годов.

Также читайте о новом долговечном бензиновом двигателе для кроссовера Peugeot. Мотор Turbo 100 призван вернуть доверие водителей после технических проблем с серией PureTech.