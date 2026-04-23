Peugeot 308 з пробігом: дешевша альтернатива VW Golf

Peugeot 308 2020 року. Фото: carexpert.com.au

Вживаний Peugeot 308 другого покоління стає все більш популярною альтернативою визнаним лідерам класу на кшталт Volkswagen Golf. Французький компакт пропонує вигідне співвідношення ціни та якості, часто маючи менший пробіг за аналогічну вартість. Модель вирізняється комфортною підвіскою, містким багажником та високим рівнем оснащення вже в базових версіях. Але при виборі цього авто важливо зважати на специфічні технічні особливості окремих силових агрегатів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Кузов та інтер'єр

Якість збірки кузова залишається на високому рівні, а панелі мають рівномірні вузькі зазори. Антикорозійний захист підвіски та днища досить надійний, хоча передні арки можуть потребувати додаткової уваги. На великих швидкостях іноді спостерігається вібрація капота, що легко усувається простим регулюванням кріплень.

Багажне відділення хетчбека обходить головних конкурентів за об'ємом приблизно на 40 л. Універсал SW пропонує простір від 610 до 1660 л, що робить його ідеальним для сімейних потреб. Власникам вантажної версії варто стежити за станом задньої балки, позаяк її втулки швидше зношуються при постійній експлуатації з повним навантаженням.

Оформлення салону i-Cockpit з маленьким кермом та високо розташованими приладами викликає неоднозначні відгуки. Водії зростом до 180 см зазвичай вважають таку ергономіку зручною, тоді як вищим людям може бути складно підібрати комфортну посадку. М'який пластик передньої панелі добре зберігає вигляд навіть після тривалого використання, не створюючи зайвих відблисків.

Читайте також:

Вибір двигуна

3-циліндрові бензинові мотори 1.2 PureTech економічні, проте мають суттєвий конструктивний недолік. Ремінь ГРМ працює в оливній ванні, і з часом його зовнішній шар починає руйнуватися. Гумовий пил забиває масляні канали та помпу, що загрожує повним виходом двигуна з ладу та дорогим ремонтом.

4-циліндрові агрегати, створені спільно з BMW схильні до розтягування ланцюга ГРМ. Перед купівлею варто прислухатися до звуку двигуна під час холодного запуску на предмет стороннього стукоту.

Дизельний 1.6 BlueHDi вважається найкращим варіантом для великих пробігів через свою витривалість та відповідність нормам Euro 6. Типові проблеми дизеля включають забруднення клапана EGR та вихід з ладу помпи високого тиску. Сажовий фільтр DPF потребує періодичних поїздок на великі відстані для ефективного випалювання накопичених часток. Регулярна експлуатація виключно в міському режимі значно скорочує термін служби цього дорогого вузла.

Технічні особливості

Механічна коробка передач працює стабільно, а 8-ступенева автоматична трансмісія вирізняється швидкими та точними реакціями. Передні стійки МакФерсон зазвичай не створюють проблем до значних пробігів. Електричний підсилювач керма може почати працювати важче через забруднення робочої рідини, що іноді вимагає заміни помпи.

Електроніка автомобіля потребує періодичної перевірки блоку запобіжників у моторному відсіку на предмет потрапляння вологи. Окиснення контактів може спричинити появу хаотичних помилок, які важко діагностувати. Важливо також перевірити історію сервісних акцій щодо гідравлічного циліндра зчеплення та підсилювача гальмівної системи.

Невеликий діаметр керма робить реакції машини досить гострими, до чого водії зазвичай звикають за кілька днів.

