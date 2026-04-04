Які авто власники продають задешево, щоб швидше їх позбутися

Opel Astra 2019 року. Фото: infocar.ua

На вторинному авторинку Європи відбувається обвал вартості популярних моделей Peugeot, Citroën та Opel. Власники задешево продають машини з бензиновим двигуном 1.2 PureTech випуску 2014–2020 років. Головною причиною масового розпродажу став конструктивний дефект, що призводить до швидкої поломки силового агрегата. Дилери дедалі частіше відмовляються викуповувати такі авто через високі технічні ризики.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Технічний дефект

Двигун 1.2 PureTech потужністю 82, 110 та 130 к.с. встановлювали на:

Peugeot 208;

Peugeot 308;

Peugeot 2008;

Citroën C3;

Citroën C4;

DS3;

Opel Corsa;

Opel Astra.

Попри технологічність, у конструкції виявили серйозний недолік ременя ГРМ. Цей елемент працює в оливній ванні, тому він швидко руйнується та забруднює систему залишками гуми.

Засмічення каналів провокує відмову масляної помпи та миттєву поломку всього двигуна. Через таку особливість репутація моделей постраждала, а їхня ринкова ціна суттєво впала.

Власники погоджуються на великі знижки, щоб уникнути необхідності дорогого капітального ремонту мотора в майбутньому.

Найгірші малолітражні бензинові двигуни авто останніх років

Автомобілі з пробігом, які лякають механіків

Ринкова реакція

Професійні гравці ринку вживаних авто часто відхиляють запити на викуп моделей з цим двигуном. Дилери погоджуються на угоди лише за умови дії заводської гарантії на транспортний засіб. Висока ймовірність раптових несправностей робить такі операції фінансово невигідними для більшості посередників.

Концерн Stellantis запровадив розширену гарантію на 8 років або 160 000 км пробігу для постраждалих власників. Також пропонуються бонуси за програмами обміну та спеціальні умови сервісу через мережу Spoticar. Проте вжиті заходи поки не повернули довіру покупців, тому ціни на вживані авто з PureTech продовжують знижуватися.