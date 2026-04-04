Какие авто владельцы продают по дешевке, чтобы быстрее от них избавиться

Opel Astra 2019 года. Фото: infocar.ua

На вторичном авторынке Европы происходит обвал стоимости популярных моделей Peugeot, Citroën и Opel. Владельцы задешево продают машины с бензиновым двигателем 1.2 PureTech выпуска 2014-2020 годов. Главной причиной массовой распродажи стал конструктивный дефект, приводящий к быстрой поломке силового агрегата. Дилеры все чаще отказываются выкупать такие авто из-за высоких технических рисков.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Технический дефект

Двигатель 1.2 PureTech мощностью 82, 110 и 130 л.с. устанавливали на:

Peugeot 208;

Peugeot 308;

Peugeot 2008;

Citroën C3;

Citroën C4;

DS3;

Opel Corsa;

Opel Astra.

Несмотря на технологичность, в конструкции обнаружили серьезный недостаток ремня ГРМ. Этот элемент работает в масляной ванне, поэтому он быстро разрушается и загрязняет систему остатками резины.

Засорение каналов провоцирует отказ масляного насоса и мгновенную поломку всего двигателя. Из-за такой особенности репутация моделей пострадала, а их рыночная цена существенно упала.

Владельцы соглашаются на большие скидки, чтобы избежать необходимости дорогостоящего капитального ремонта мотора в будущем.

Рыночная реакция рынка

Профессиональные игроки рынка подержанных авто часто отклоняют запросы на выкуп моделей с этим двигателем. Дилеры соглашаются на сделки только при условии действия заводской гарантии на транспортное средство. Высокая вероятность внезапных неисправностей делает такие операции финансово невыгодными для большинства посредников.

Концерн Stellantis ввел расширенную гарантию на 8 лет или 160 000 км пробега для пострадавших владельцев. Также предлагаются бонусы по программам обмена и специальные условия сервиса через сеть Spoticar. Однако принятые меры пока не вернули доверие покупателей, поэтому цены на подержанные авто с PureTech продолжают снижаться.