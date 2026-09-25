Первый электромобиль Bentley разгоняется до сотни за 2,8 с и заряжается за 16 минут

Bentley Torcal 2028 года. Фото: Bentley

Британский бренд представил свой первый серийный электромобиль спустя 107 лет после основания. Роскошный кроссовер получил название Torcal в честь живописной горной гряды в Испании. Новая модель Bentley сочетает в себе смелый дизайн с уникальными экологичными материалами в салоне. Автомобиль разработан для конкуренции с самыми дорогими машинами на рынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car and Driver.

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Внешний вид

Модель имеет длину более 4,88 метра и кузов с низкой линией крыши. Передняя часть отличается прямоугольными фарами и световой решеткой радиатора с ромбовидным узором.

Спортивная версия S имеет черные элементы отделки вместо хрома и колесные диски размером 22 дюйма. Базовый вариант комплектуется 21-дюймовыми дисками.

Технические характеристики

Bentley Torcal делит платформу с моделью Porsche Cayenne Electric. Силовая установка стандартного варианта развивает 821 л.с. и 1194 Нм крутящего момента.

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Более мощная версия S разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Мощность такой версии составляет 887 л.с. и 1350 Нм крутящего момента.

Аккумуляторная батарея емкостью 108 кВт·ч обеспечивает запас хода около 515 км. Система поддерживает быструю зарядку мощностью до 400 кВт.

Зарядить аккумулятор от 10% до 80% можно примерно за 16 минут. Добавить 160 км пробега на зарядной станции можно всего за семь минут.

Салон и оснащение

В салоне установлен изогнутый сенсорный экран, аудиосистема Naim с 28 динамиками и функция распознавания лиц. Для отделки использована натуральная мериносовая шерсть.

Панорамная крыша оснащена функцией электронного затемнения. Все двери оснащены электрическим приводом открывания с защитными датчиками.

Цена и выход

Bentley Torcal поступит в продажу в начале следующего года. Модель будет стоить менее 230 000 долларов, что делает её дешевле бензинового кроссовера Bentley Bentayga.

Ранее Новини.LIVE писали, что Toyota запустила в Европе электрокроссовер с рекордным запасом хода. Новинка стала самым дальнобойным электромобилем бренда с показателем до 607 км на одной зарядке.

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