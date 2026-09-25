Перший електрокар Bentley розганяється до сотні за 2,8 с та заряджається за 16 хвилин

Bentley Torcal 2028 року. Фото: Bentley

Британська марка розсекретила свій перший серійний електромобіль через 107 років після заснування. Розкішний кросовер отримав назву Torcal на честь мальовничої гірської гряди в Іспанії. Нова модель Bentley поєднує сміливий дизайн з унікальними екологічними матеріалами в салоні. Авто розробили для конкуренції з найдорожчими машинами на ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car and Driver.

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Зовнішній вигляд

Модель отримала довжину понад 4,88 метра та кузов з низькою лінією даху. Передня частина вирізняється прямокутними фарами та світловою решіткою радіатора з ромбоподібним візерунком.

Спортивна версія S має чорні елементи оздоблення замість хрому та колісні диски розміром 22 дюйми. Базовий варіант комплектується 21-дюймовими дисками.

Технічні характеристики

Bentley Torcal ділить платформу з моделлю Porsche Cayenne Electric. Силова установка стандартного варіанта видає 821 к.с. та 1194 Нм крутного моменту.

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Потужніша версія S розганяється до 100 км/год за 2,8 секунди. Потужність такого варіанта становить 887 к.с. та 1350 Нм крутного моменту.

Акумуляторна батарея місткістю 108 кВт-год забезпечує запас ходу близько 515 км. Система підтримує швидку зарядку потужністю до 400 кВт.

Поповнити заряд від 10% до 80% можна приблизно за 16 хвилин. Додати 160 км пробігу на станції можна всього за сім хвилин.

Салон та оснащення

Усередині встановлено вигнутий сенсорний екран, аудіосистему Naim на 28 динаміків та функцію розпізнавання обличчя. Для оздоблення використали справжню вовну мериноса.

Панорамний дах має функцію електронного затемнення. Усі двері оснащено електричним приводом відкривання з захисними датчиками.

Ціна та вихід

Bentley Torcal надійде у продаж на початку наступного року. Модель буде коштувати менше як 230 000 доларів, що робить її дешевшою за бензиновий кросовер Bentley Bentayga.

Раніше Новини.LIVE писали, що Toyota запустила в Європі електрокросовер з рекордним запасом ходу. Новинка стала найбільш далекобійним електромобілем бренду з показником до 607 км на одній зарядці.

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