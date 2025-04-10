Новый странный дорожный знак — что надо знать водителям

Новый знак. Фото: wikipedia.org

Дорожный знак с синим фоном и веткой, напоминающей тростниковую палку, установлен на многих горных дорогах, в частности в Испании, Португалии и Чехии. На самом деле на прямоугольном голубом фоне обозначено направление главной дороги, по которой едет водитель, тонкая нить ответвления, расширяющаяся до чего-то похожего не стоянку. Впрочем, это не место остановки, а спасительное пространство.

Об этом сообщил Autokult.

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Когда отказали тормоза

Этот знак обозначает полосу экстренной остановки, которая спасает людей, когда у транспортного средства, едущего с горы, отказывают тормоза. Чаще всего такую полосу предваряют несколькими знаками с табличками с указанием расстояния.

Последний знак появляется непосредственно перед выездом, обозначенным красно-белой шахматной доской. Яркий цвет призван указать водителям, что это не обычная полоса. После проезда красно-белого участка водитель наткнется на полосу гравия или песка.

Поймать автобус

Фото: WP

Это решение используется на длинных спусках, в основном для грузовиков и автобусов. Полоса экстренной остановки предназначена для того, чтобы водитель транспортного средства, у которого отказала тормозная система или просто была перегружена, в результате чего тормозная жидкость закипела, снизил скорость. В оптимальных условиях тупиковая гравийная полоса позволит транспортному средству полностью остановиться и избежать аварии с трагическими последствиями.

Ранее эксперты назвали легкий и эффективный способ запомнить дорожные знаки. Также мы писали, что означает новая желтая разметка на перекрестках украинских городов.