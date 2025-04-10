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Перехрестя чи бічна смуга — що означає новий дорожній знак

10 квітня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Новий дивний дорожній знак — що треба знати водіям
Новий знак. Фото: wikipedia.org
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Дорожній знак з синім тлом та гілкою, яка нагадує очеретяну палицю, встановлений на багатьох гірських дорогах, зокрема в Іспанії, Португалії та Чехії. Насправді на прямокутному блакитному тлі позначено напрямок головної дороги, якою їде водій, тонка нитка відгалуження, що розширюється до щось схожого не стоянку. Втім, це не місце зупинки, а рятівний простір.

Про це повідомив Autokult.

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Коли відмовили гальма

Цей знак позначає смугу екстреної зупинки, яка рятує людей, коли у транспортного засобу, що їде з гори, відмовляють гальма. Найчастіше таку смугу передують кількома знаками з табличками із зазначенням відстані.

Останній знак з'являється безпосередньо перед виїздом, позначеним червоно-білою шаховою дошкою. Яскравий колір покликаний вказати водіям, що це не звичайна смуга. Після проїзду червоно-білої ділянки водій натрапить на смугу гравію чи піску.

Зловити автобус

Смуга екстренної зупинки
Фото: WP

Це рішення використовується на довгих спусках, в основному для вантажівок та автобусів. Смуга екстреної зупинки призначена для того, щоб водій транспортного засобу, у якого відмовила гальмівна система або просто була перевантажена, внаслідок чого гальмівна рідина закипіла, знизив швидкість. В оптимальних умовах тупикова гравійна смуга дозволить транспортному засобу повністю зупинитися та уникнути аварії з трагічними наслідками.

Раніше експерти назвали легкий та ефективний спосіб запам'ятати дорожні знаки. Також ми писали, що означає нова жовта розмітка на перехрестях українських міст.

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