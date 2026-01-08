Спасение двигателя в пробке: как избежать перегрева агрегата

Автомобили в пробке на дороге Киева в вечернее время. Фото: УНИАН

Условия медленного городского движения часто становятся испытанием для системы охлаждения автомобиля, особенно при эксплуатации под нагрузкой. Понимание правильного алгоритма действий при приближении температурной стрелки к красной зоне поможет сохранить силовой агрегат от дорогостоящего ремонта.

Об этом написала "Твоя машина"

Остановка без спешки

При обнаружении признаков перегрева необходимо осторожно остановиться на обочине, однако не следует спешить выключать зажигание. Двигателю стоит дать поработать несколько минут на холостых оборотах с активированным вентилятором. Такой подход позволяет маслу, циркулирующему по системе, частично забрать лишнее тепло. Если выключить двигатель мгновенно, циркуляция масла остановится, что приведет к дополнительному температурному скачку.

Особую опасность внезапная остановка представляет для моторов с наддувом. Рабочая температура турбины чрезвычайно высока, и при выключении агрегата она может вырасти еще больше, что чревато повреждением узла.

Безопасный осмотр

После остановки двигателя запрещается сразу открывать капот. Необходимо подождать 10-15 минут, чтобы избежать ожогов от горячих паров антифриза. Только после охлаждения можно осмотреть моторный отсек и оценить уровень жидкости в радиаторе и расширительном бачке.

В случае дефицита охлаждающей жидкости ее следует долить. В критических ситуациях допускается использование дистиллированной воды, однако после завершения поездки всю жидкость в системе необходимо обязательно заменить на специализированный антифриз.

Профилактики неисправностей

