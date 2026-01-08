Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Перегрівся двигун авто у заторі — що робити водію

Перегрівся двигун авто у заторі — що робити водію

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 06:00
Порятунок двигуна у заторі: як уникнути перегріву агрегата
Автомобілі в заторі на дорозі Києва у вечірній час. Фото: УНІАН

Умови повільного міського руху часто стають випробуванням для системи охолодження автомобіля, особливо під час експлуатації під навантаженням. Розуміння правильного алгоритму дій при наближенні температурної стрілки до червоної зони допоможе зберегти силовий агрегат від дорогого ремонту.

Про це написала "Твоя машина"

Реклама
Читайте також:

Зупинка без поспіху

При виявленні ознак перегріву необхідно обережно зупинитися на узбіччі, проте не слід поспішати вимикати запалювання. Двигуну варто дати попрацювати декілька хвилин на холостих обертах з активованим вентилятором. Такий підхід дозволяє оливі, що циркулює системою, частково забрати зайве тепло. Якщо ж вимкнути двигун миттєво, циркуляція мастила зупиниться, що призведе до додаткового температурного стрибка.

Особливу небезпеку раптова зупинка становить для моторів з наддувом. Робоча температура турбіни є надзвичайно високою, і при вимкненні агрегату вона може зрости ще більше, що загрожує пошкодженням вузла.

Також читайте:

Чому турбодвигун в автомобілі може не пережити зиму

За які помилки розплачуються водії дизельних авто

Безпечний огляд

Після зупинки двигуна забороняється одразу відкривати капот. Необхідно зачекати 10–15 хвилин, щоб уникнути опіків від гарячої пари антифризу. Лише після охолодження можна оглянути моторний відсік та оцінити рівень рідини в радіаторі та розширювальному бачку.

У разі дефіциту охолоджувальної рідини її слід долити. У критичних ситуаціях допускається використання дистильованої води, проте після завершення поїздки всю рідину в системі необхідно обов'язково замінити на спеціалізований антифриз.

Профілактики несправностей

Для стабільної роботи силової установки варто дотримуватися порад фахівців:

  • регулярно перевіряти рівень антифризу, особливо перед далекими виїздами;
  • контролювати автоматичний запуск вентилятора при нагріванні мотора;
  • у разі сильного перегріву обов’язково перевірити справність термостата та помпи.

авто затори поради автомобіль Мотор двигун водій
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації