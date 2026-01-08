Порятунок двигуна у заторі: як уникнути перегріву агрегата

Автомобілі в заторі на дорозі Києва у вечірній час. Фото: УНІАН

Умови повільного міського руху часто стають випробуванням для системи охолодження автомобіля, особливо під час експлуатації під навантаженням. Розуміння правильного алгоритму дій при наближенні температурної стрілки до червоної зони допоможе зберегти силовий агрегат від дорогого ремонту.

Зупинка без поспіху

При виявленні ознак перегріву необхідно обережно зупинитися на узбіччі, проте не слід поспішати вимикати запалювання. Двигуну варто дати попрацювати декілька хвилин на холостих обертах з активованим вентилятором. Такий підхід дозволяє оливі, що циркулює системою, частково забрати зайве тепло. Якщо ж вимкнути двигун миттєво, циркуляція мастила зупиниться, що призведе до додаткового температурного стрибка.

Особливу небезпеку раптова зупинка становить для моторів з наддувом. Робоча температура турбіни є надзвичайно високою, і при вимкненні агрегату вона може зрости ще більше, що загрожує пошкодженням вузла.

Безпечний огляд

Після зупинки двигуна забороняється одразу відкривати капот. Необхідно зачекати 10–15 хвилин, щоб уникнути опіків від гарячої пари антифризу. Лише після охолодження можна оглянути моторний відсік та оцінити рівень рідини в радіаторі та розширювальному бачку.

У разі дефіциту охолоджувальної рідини її слід долити. У критичних ситуаціях допускається використання дистильованої води, проте після завершення поїздки всю рідину в системі необхідно обов'язково замінити на спеціалізований антифриз.

Профілактики несправностей

Для стабільної роботи силової установки варто дотримуватися порад фахівців: