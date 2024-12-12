ПДД тест с подковыркой — каким по очереди проедет белый автомобиль

ПДД тест с подвохом — каким по очереди проедет белое авто
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Красный трамвай вместе с белым автомобилем, желтый трамвай.
- Желтый трамвай, красный трамвай вместе с белым автомобилем.
- Белый автомобиль, желтый трамвай, красный трамвай.
- Красный трамвай, желтый трамвай, белый автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке красный трамвай и белый автомобиль проезжают прямо, а желтый трамвай поворачивает налево. Сейчас светофоры на перекрестке не работают. Значит, водители будут разъезжаться с помощью дорожных знаков приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
На главной находятся красный трамвай и белый автомобиль, водители которых имеют преимущество перед водителем желтого трамвая, находящегося на второстепенной дороге. Они и проедут вместе первыми.
На нерегулируемых перекрестках трамвай всегда имеет преимущество перед нерельсовым транспортным средством, но при условии, что они находятся на равнозначных дорогах.
Правильный ответ №1
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