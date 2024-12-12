ПДР тест з підковиркою — яким по черзі проїде біле авто

Яка черга? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку роз’їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний трамвай разом з білим автомобілем, жовтий трамвай. Жовтий трамвай, червоний трамвай разом з білим автомобілем. Білий автомобіль, жовтий трамвай, червоний трамвай. Червоний трамвай, жовтий трамвай, білий автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті червоний трамвай та білий автомобіль проїжджають прямо, а жовтий трамвай повертає ліворуч. Наразі світлофори на перехресті не працюють. Значить водії будуть роз'їжджатися за допомогою дорожніх знаків пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".





На головній перебувають червоний трамвай та білий автомобіль, водії яким мають перевагу перед водієм жовтого трамвая, який знаходиться на другорядній дорозі. Вони й проїдуть разом першими.

На нерегульованих перехрестях трамвай завжди має перевагу перед нерейковим транспортним засобом, але за умови, що вони перебувають на рівнозначних дорогах.

Правильна відповідь №1

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