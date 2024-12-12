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ПДР тест з каверзою — яким по черзі проїде біле авто

12 грудня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест з підковиркою — яким по черзі проїде біле авто
Яка черга? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку роз’їдуться транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Червоний трамвай разом з білим автомобілем, жовтий трамвай.
  2. Жовтий трамвай, червоний трамвай разом з білим автомобілем.
  3. Білий автомобіль, жовтий трамвай, червоний трамвай.
  4. Червоний трамвай, жовтий трамвай, білий автомобіль.

Розбір задачі

ПДР тест з каверзою — яким по черзі проїде біле авто - фото 1

На перехресті червоний трамвай та білий автомобіль проїжджають прямо, а жовтий трамвай повертає ліворуч. Наразі світлофори на перехресті не працюють. Значить водії будуть роз'їжджатися за допомогою дорожніх знаків пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

ПДР тест з каверзою — яким по черзі проїде біле авто - фото 2
ПДР тест з каверзою — яким по черзі проїде біле авто - фото 3

На головній перебувають червоний трамвай та білий автомобіль, водії яким мають перевагу перед водієм жовтого трамвая, який знаходиться на другорядній дорозі. Вони й проїдуть разом першими.

На нерегульованих перехрестях трамвай завжди має перевагу перед нерейковим транспортним засобом, але за умови, що вони перебувають на рівнозначних дорогах.

Правильна відповідь №1

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