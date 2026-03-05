В Украине появятся специальные парковки для родителей с малышами

На парковках появятся места для авто с детьми. Фото: Суспільне Вінниця, Depositphoto. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине вступили в силу новые нормы, согласно которым на парковках должны появиться специальные места для автомобилей, в которых перевозят детей младше трёх лет. Соответствующий закон парламент одобрил 23 октября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на текст закона.

Что изменится

Закон обязывает владельцев площадок для парковки выделить и обустроить специальные места для автомобилей, которыми управляют люди с детьми. Однако водители должны иметь соответствующий опознавательный знак на авто.

Количество таких паркомест должно быть не менее 5% общего количества мест на площадках для парковки. В то же время они должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.

Закон касается водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.

Какие новые правила действуют на парковках в 2026 году

Согласно решению Кабмина, водители с инвалидностью или те, кто перевозит людей с инвалидностью, смогут пользоваться специальными парковочными местами при условии, что на авто будет установлен специальный знак "Лицо с инвалидностью".

Кроме того, если на машине будет такой знак, водитель обязан иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность — свою или пассажира.

Также Новини.LIVE писал, где нельзя парковать авто. Категорический запрет действует на парковку на железнодорожных переездах и трамвайных путях. Также запрещено оставлять машины на мостах, эстакадах, в тоннелях и непосредственно под ними.