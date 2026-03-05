Відео
Нові правила для водіїв із малюками — що потрібно знати

Нові правила для водіїв із малюками — що потрібно знати

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 09:15
Паркування батьків із дітьми — де з’являться нові місця
На парковках з’являться місця для авто з дітьми. Фото: Суспільне Вінниця, Depositphoto. Колаж: Новини.LIVE

В Україні почав діяти закон, який передбачає окремі місця для паркування транспортних засобів, якими керують водії, які перевозять дітей віком до трьох років. Його Верховна Рада ухвалила 23 жовтня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на текст закону.

Закон на сайті Верховної Ради. Фото: скриншот

Що зміниться

Закон зобов'язує власників майданчиків для паркування виділити та облаштувати спеціальні місця для автомобілів, якими керують люди з дітьми. Проте водії мають мати відповідний розпізнавальний знак на авто.

Кількість таких паркомісць має бути не менше 5% загальної кількості місць на майданчиках для паркування. Водночас вони мають бути позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Закон стосується водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років.

Які нові правила діють на парковках у 2026 році

Згідно з рішенням Кабміну, водії з інвалідністю або ті, хто перевозить людей з інвалідністю, зможуть користуватися спеціальними парковочними місцями за умови, що на авто буде встановлений спеціальний знак "Особа з інвалідністю".

Крім того, якщо на машині буде такий знак, водій зобов’язаний мати при собі документи, що підтверджують інвалідність — свою або пасажира. 

Також Новини.LIVE писав, де не можна паркувати авто. Категорична заборона діє на паркування на залізничних переїздах та трамвайних коліях. Також заборонено залишати машини на мостах, естакадах, у тунелях та безпосередньо під ними.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
