Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто В Україні з’являться паркомісця для батьків з дітьми — деталі

В Україні з’являться паркомісця для батьків з дітьми — деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 11:40
Оновлено: 12:03
Батьки з дітьми до трьох років отримають місце для паркування — Рада ухвалила закон
Знак на автостоянці для батьків з дітьми. Фото ілюстративне: Лео парковка

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт №12437 про спеціальні паркувальні місця для батьків з маленькими дітьми. "За" проголосували 276 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 23 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Де будуть місця для паркування батьків із дітьми

Згідно з документом, кількість таких паркомісць має становити не менше 5% загальної кількості місць на майданчиках для паркування, але не менше одного місця з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Паркуватися на таких місцях зможуть водії, які перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі.

Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. Кабмін має ще ухвалити відповідні нормативно-правові акти.

Нагадаємо, раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, чи Рада планує продовжити пільги на ввезення електрокарів.

Також повідомлялося, що у столиці можуть штрафувати за порушення паркування автоматично.

Верховна Рада діти авто парковка батьки
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації