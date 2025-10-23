Батьки з дітьми до трьох років отримають місце для паркування — Рада ухвалила закон

Знак на автостоянці для батьків з дітьми. Фото ілюстративне: Лео парковка

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт №12437 про спеціальні паркувальні місця для батьків з маленькими дітьми. "За" проголосували 276 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання у четвер, 23 жовтня.

Де будуть місця для паркування батьків із дітьми

Згідно з документом, кількість таких паркомісць має становити не менше 5% загальної кількості місць на майданчиках для паркування, але не менше одного місця з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Паркуватися на таких місцях зможуть водії, які перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі.

Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. Кабмін має ще ухвалити відповідні нормативно-правові акти.

Нагадаємо, раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, чи Рада планує продовжити пільги на ввезення електрокарів.

Також повідомлялося, що у столиці можуть штрафувати за порушення паркування автоматично.