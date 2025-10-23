Родители с детьми до трех лет получат место для парковки — Рада приняла закон

В Украине появятся паркоместа для родителей с детьми — детали
Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12437 о специальных парковочных местах для родителей с маленькими детьми. "За" проголосовали 276 нардепов.
Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 23 октября.
Где будут места для парковки родителей с детьми
Согласно документу, количество таких паркомест должно составлять не менее 5% общего количества мест на площадках для парковки, но не менее одного места с обозначением таких мест соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.
Парковаться на таких местах смогут водители, которые перевозят детей в возрасте до трех лет и которые имеют соответствующий опознавательный знак на транспортном средстве.
Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. Кабмин должен еще принять соответствующие нормативно-правовые акты.
Напомним, ранее председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, планирует ли Рада продлить льготы на ввоз электрокаров.
Также сообщалось, что в столице могут штрафовать за нарушение парковки автоматически.
Читайте Новини.LIVE!