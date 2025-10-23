Родители с детьми до трех лет получат место для парковки — Рада приняла закон

Знак на автостоянке для родителей с детьми. Фото иллюстративное: Лео парковка

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12437 о специальных парковочных местах для родителей с маленькими детьми. "За" проголосовали 276 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 23 октября.

Где будут места для парковки родителей с детьми

Согласно документу, количество таких паркомест должно составлять не менее 5% общего количества мест на площадках для парковки, но не менее одного места с обозначением таких мест соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.

Парковаться на таких местах смогут водители, которые перевозят детей в возрасте до трех лет и которые имеют соответствующий опознавательный знак на транспортном средстве.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. Кабмин должен еще принять соответствующие нормативно-правовые акты.

