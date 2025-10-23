Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто В Украине появятся паркоместа для родителей с детьми — детали

В Украине появятся паркоместа для родителей с детьми — детали

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 11:40
обновлено: 12:03
Родители с детьми до трех лет получат место для парковки — Рада приняла закон
Знак на автостоянке для родителей с детьми. Фото иллюстративное: Лео парковка

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12437 о специальных парковочных местах для родителей с маленькими детьми. "За" проголосовали 276 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания в четверг, 23 октября.

Реклама
Читайте также:

Где будут места для парковки родителей с детьми

Согласно документу, количество таких паркомест должно составлять не менее 5% общего количества мест на площадках для парковки, но не менее одного места с обозначением таких мест соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.

Парковаться на таких местах смогут водители, которые перевозят детей в возрасте до трех лет и которые имеют соответствующий опознавательный знак на транспортном средстве.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. Кабмин должен еще принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Напомним, ранее председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, планирует ли Рада продлить льготы на ввоз электрокаров.

Также сообщалось, что в столице могут штрафовать за нарушение парковки автоматически.

Верховная Рада дети авто парковка родители
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации