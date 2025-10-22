Видео
Видео

Гетманцев ответил, продлят ли льготы на импорт электрокаров

Дата публикации 22 октября 2025 15:17
обновлено: 15:17
Будет ли льготная растаможка для электрокаров в 2026 году
Даниил Гетманцев. Фото: Facebook Гетманцева

Сегодня, 22 октября, Верховная Рада поддержала правку в Госбюджет-2026 о продлении еще на год льгот на ввоз электромобилей. Однако ее, вероятно, не примут во втором чтении.

Об этом рассказал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Читайте также:

Объяснение Гетманцева

"Льгота по электрокарам не будет продлена на следующий год. Да, действительно, протащили правку в бюджете первого чтения, которая лишает армию 30 млрд гривен. Столько же сколько мы собираем дополнительно с банков. Но эта "сладкая теемочка", которая долго гуляла кулуарами парламента, у них не пройдет", — написал он.

Нардеп пояснил, что эту правку приняли из-за проекта Госбюджета, что прямо противоречит сразу двум законам, а потому ко второму чтению не может быть принята.

"Эта правка только к первому чтению, которая дает импортерам ложную надежду, что не сбудется. Итак, нет, льгота на 2026 год не продлена и продлена не будет. Не спешите с выводами", — добавил он.

Верховная Рада Даниил Гетманцев электрокары бюджет растаможка
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
