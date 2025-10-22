Відео
Гетманцев відповів, чи продовжать пільги на імпорт електрокарів

Гетманцев відповів, чи продовжать пільги на імпорт електрокарів

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 15:17
Оновлено: 15:43
Чи буде пільгове розмитнення для електрокарів у 2026 році
Данило Гетманцев. Фото: Facebook Гетманцева

Сьогодні, 22 жовтня, Верховна Рада підтримала правку до Держбюджету-2026 про продовження ще на рік пільг на ввезення електромобілів. Проте її, ймовірно, не ухвалять у другому читанні.

Про це розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Пільга по електрокарах не буде продовжена на наступний рік. Так, дійсно, протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 млрд гривень. Стільки ж, скільки ми збираємо додатково з банків. Але ця "солодка тємочка", яка довго гуляла кулуарами парламенту, в них не пройде", — написав він.

Нардеп пояснив, що цю правку ухвалили через проєкт Держбюджету, що прямо суперечить одразу двом законам, а тому до другого читання не може бути прийнята.

"Ця правка лише до першого читання, яка дає імпортерам хибну надію, що не справдиться. Отже, ні, пільга на 2026 рік не продовжена і продовжена не буде. Не поспішайте з висновками", — додав він.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
