Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Де не можна паркуватися в Україні у 2026 році

Де не можна паркуватися в Україні у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 07:35
Паркування за правилами 2026: де заборонено залишати авто та як не отримати штраф
Паркування на засніженому майданчику. Фото: УНІАН

Хаотичне паркування залишається однією з головних проблем українських міст, створюючи реальну небезпеку для пішоходів та перешкоди для спецтранспорту. Чітке знання правил дозволяє уникати великих штрафів та примусової евакуації автомобіля на штрафмайданчик.

Про це написав Engage.

Реклама
Читайте також:

Зупинка проти стоянки

Зупинка триває до п’яти хвилин і зазвичай пов’язана з посадкою пасажирів чи завантаженням речей. Стоянка передбачає тривалішу бездіяльність транспортного засобу, що вимагає суворішого дотримання встановлених обмежень.

У населених пунктах транспорт слід ставити з правого боку дороги, на узбіччі або у спеціально відведених місцях, позначених відповідними знаками. Поза межами міста у нічний час стоянка дозволена виключно на спеціальних майданчиках, щоб не створювати аварійних ситуацій.

Повна заборона

Залізничні переїзди та трамвайні колії очолюють список зон, де зупинка категорично недопустима через ризик тяжких наслідків. Також заборонено залишати машини на мостах, естакадах, у тунелях та безпосередньо під ними.

Безпека пішоходів вимагає вільного простору за 10 метрів до та після переходів, а також на аналогічній відстані від країв перехресть. Слід дотримуватися дистанції 30 метрів від зупинок громадського транспорту та 10 метрів від виїздів з прилеглих територій для забезпечення нормального огляду. Зупинка не дозволяється, якщо відстань до суцільної лінії розмітки або протилежного краю проїзної частини становить менше трьох метрів.

Також читайте:

Дорожній знак з пасткою: що означають білі стрілки

Де заборонено прогрівати автомобіль взимку

Штраф за паркування

Паркування на газонах заборонено через руйнування екосистеми міста, що карається грошовим стягненням.

Стоянка ближче 50 метрів від залізничних переїздів та за 5 метрів від сміттєвих контейнерів створює значні перешкоди для роботи технічних служб.

На тротуарах дозволено ставити лише легкові авто та мотоцикли за умови наявності дозвільних знаків та вільного проходу для людей завширшки не менше двох метрів. Статистика свідчить, що хаотичні зупинки провокують до 15% дрібних аварій у великих містах.

Стаття 122 КУпАП визначає базовий штраф 340 грн за просте порушення правил стоянки. Найвищі стягнення передбачені за паркування на місцях для осіб з інвалідністю, де суми сягають 1700 грн. Додатково доведеться сплатити понад 1000 грн за послуги евакуатора та зберігання майна. Своєчасна оплата протягом 15 днів надає право на знижку 50 % від загальної суми нарахованого штрафу.

авто парковка штраф штрафи автомобіль ПДР правила дорожнього руху
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації