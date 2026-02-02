Паркування за правилами 2026: де заборонено залишати авто та як не отримати штраф

Паркування на засніженому майданчику. Фото: УНІАН

Хаотичне паркування залишається однією з головних проблем українських міст, створюючи реальну небезпеку для пішоходів та перешкоди для спецтранспорту. Чітке знання правил дозволяє уникати великих штрафів та примусової евакуації автомобіля на штрафмайданчик.

Зупинка проти стоянки

Зупинка триває до п’яти хвилин і зазвичай пов’язана з посадкою пасажирів чи завантаженням речей. Стоянка передбачає тривалішу бездіяльність транспортного засобу, що вимагає суворішого дотримання встановлених обмежень.

У населених пунктах транспорт слід ставити з правого боку дороги, на узбіччі або у спеціально відведених місцях, позначених відповідними знаками. Поза межами міста у нічний час стоянка дозволена виключно на спеціальних майданчиках, щоб не створювати аварійних ситуацій.

Повна заборона

Залізничні переїзди та трамвайні колії очолюють список зон, де зупинка категорично недопустима через ризик тяжких наслідків. Також заборонено залишати машини на мостах, естакадах, у тунелях та безпосередньо під ними.

Безпека пішоходів вимагає вільного простору за 10 метрів до та після переходів, а також на аналогічній відстані від країв перехресть. Слід дотримуватися дистанції 30 метрів від зупинок громадського транспорту та 10 метрів від виїздів з прилеглих територій для забезпечення нормального огляду. Зупинка не дозволяється, якщо відстань до суцільної лінії розмітки або протилежного краю проїзної частини становить менше трьох метрів.

Штраф за паркування

Паркування на газонах заборонено через руйнування екосистеми міста, що карається грошовим стягненням.

Стоянка ближче 50 метрів від залізничних переїздів та за 5 метрів від сміттєвих контейнерів створює значні перешкоди для роботи технічних служб.

На тротуарах дозволено ставити лише легкові авто та мотоцикли за умови наявності дозвільних знаків та вільного проходу для людей завширшки не менше двох метрів. Статистика свідчить, що хаотичні зупинки провокують до 15% дрібних аварій у великих містах.

Стаття 122 КУпАП визначає базовий штраф 340 грн за просте порушення правил стоянки. Найвищі стягнення передбачені за паркування на місцях для осіб з інвалідністю, де суми сягають 1700 грн. Додатково доведеться сплатити понад 1000 грн за послуги евакуатора та зберігання майна. Своєчасна оплата протягом 15 днів надає право на знижку 50 % від загальної суми нарахованого штрафу.