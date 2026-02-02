Парковка по правилам 2026: где запрещено оставлять авто и как не получить штраф

Парковка на заснеженной площадке. Фото: УНИАН

Хаотичная парковка остается одной из главных проблем украинских городов, создавая реальную опасность для пешеходов и препятствия для спецтранспорта. Четкое знание правил позволяет избегать больших штрафов и принудительной эвакуации автомобиля на штрафплощадку.

Об этом написал Engage.

Реклама

Читайте также:

Остановка против стоянки

Остановка длится до пяти минут и обычно связана с посадкой пассажиров или загрузкой вещей. Стоянка предусматривает длительное бездействие транспортного средства, что требует более строгого соблюдения установленных ограничений.

В населенных пунктах транспорт следует ставить с правой стороны дороги, на обочине или в специально отведенных местах, обозначенных соответствующими знаками. За пределами города в ночное время стоянка разрешена исключительно на специальных площадках, чтобы не создавать аварийных ситуаций.

Полный запрет

Железнодорожные переезды и трамвайные пути возглавляют список зон, где остановка категорически недопустима из-за риска тяжелых последствий. Также запрещено оставлять машины на мостах, эстакадах, в тоннелях и непосредственно под ними.

Безопасность пешеходов требует свободного пространства за 10 метров до и после переходов, а также на аналогичном расстоянии от краев перекрестков. Следует соблюдать дистанцию 30 метров от остановок общественного транспорта и 10 метров от выездов с прилегающих территорий для обеспечения нормального обзора. Остановка не разрешается, если расстояние до сплошной линии разметки или противоположного края проезжей части составляет менее трех метров.

Также читайте:

Дорожный знак с ловушкой: что означают белые стрелки

Где запрещено прогревать автомобиль зимой

Штраф за парковку

Парковка на газонах запрещена из-за разрушения экосистемы города, что наказывается денежным взысканием.

Стоянка ближе 50 метров от железнодорожных переездов и в 5 метрах от мусорных контейнеров создает значительные препятствия для работы технических служб.

На тротуарах разрешено ставить только легковые авто и мотоциклы при условии наличия разрешительных знаков и свободного прохода для людей шириной не менее двух метров. Статистика свидетельствует, что хаотичные остановки провоцируют до 15% мелких аварий в крупных городах.

Статья 122 КУоАП определяет базовый штраф 340 грн за простое нарушение правил стоянки. Самые высокие взыскания предусмотрены за парковку на местах для лиц с инвалидностью, где суммы достигают 1700 грн. Дополнительно придется заплатить более 1000 грн за услуги эвакуатора и хранения имущества. Своевременная оплата в течение 15 дней дает право на скидку 50% от общей суммы начисленного штрафа.