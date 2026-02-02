Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Где нельзя парковаться в Украине в 2026 году

Где нельзя парковаться в Украине в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 07:35
Парковка по правилам 2026: где запрещено оставлять авто и как не получить штраф
Парковка на заснеженной площадке. Фото: УНИАН

Хаотичная парковка остается одной из главных проблем украинских городов, создавая реальную опасность для пешеходов и препятствия для спецтранспорта. Четкое знание правил позволяет избегать больших штрафов и принудительной эвакуации автомобиля на штрафплощадку.

Об этом написал Engage.

Реклама
Читайте также:

Остановка против стоянки

Остановка длится до пяти минут и обычно связана с посадкой пассажиров или загрузкой вещей. Стоянка предусматривает длительное бездействие транспортного средства, что требует более строгого соблюдения установленных ограничений.

В населенных пунктах транспорт следует ставить с правой стороны дороги, на обочине или в специально отведенных местах, обозначенных соответствующими знаками. За пределами города в ночное время стоянка разрешена исключительно на специальных площадках, чтобы не создавать аварийных ситуаций.

Полный запрет

Железнодорожные переезды и трамвайные пути возглавляют список зон, где остановка категорически недопустима из-за риска тяжелых последствий. Также запрещено оставлять машины на мостах, эстакадах, в тоннелях и непосредственно под ними.

Безопасность пешеходов требует свободного пространства за 10 метров до и после переходов, а также на аналогичном расстоянии от краев перекрестков. Следует соблюдать дистанцию 30 метров от остановок общественного транспорта и 10 метров от выездов с прилегающих территорий для обеспечения нормального обзора. Остановка не разрешается, если расстояние до сплошной линии разметки или противоположного края проезжей части составляет менее трех метров.

Также читайте:

Дорожный знак с ловушкой: что означают белые стрелки

Где запрещено прогревать автомобиль зимой

Штраф за парковку

Парковка на газонах запрещена из-за разрушения экосистемы города, что наказывается денежным взысканием.

Стоянка ближе 50 метров от железнодорожных переездов и в 5 метрах от мусорных контейнеров создает значительные препятствия для работы технических служб.

На тротуарах разрешено ставить только легковые авто и мотоциклы при условии наличия разрешительных знаков и свободного прохода для людей шириной не менее двух метров. Статистика свидетельствует, что хаотичные остановки провоцируют до 15% мелких аварий в крупных городах.

Статья 122 КУоАП определяет базовый штраф 340 грн за простое нарушение правил стоянки. Самые высокие взыскания предусмотрены за парковку на местах для лиц с инвалидностью, где суммы достигают 1700 грн. Дополнительно придется заплатить более 1000 грн за услуги эвакуатора и хранения имущества. Своевременная оплата в течение 15 дней дает право на скидку 50% от общей суммы начисленного штрафа.

авто парковка штраф штрафы автомобиль ПДД правила дорожного движения
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации