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Остерегайтесь подержанных автомобилей с минимальным пробегом — почему их продают

20 июня 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Почему в Украине в 2024 году увеличилась продажа авто с минимальным пробегом
Продажа подержанных авто. Фото: autocentre.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Согласно исследованию компании Autolist, за последнее время количество объявлений о продаже авто с пробегом от 150 км до 3500 км значительно увеличилось. Даже, несмотря на статус практически новых машин, они нередко продаются по значительно заниженной цене.

Об этом сообщила Avtosota.

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Повреждение

Сразу после покупки нового автомобиля могло произойти ДТП. Проведя косметический ремонт, владелец стремится продать машину во избежание возможных технических проблем в будущем.

Когда неопытный водитель только начинает знакомство со своим новым авто, он может испытывать дискомфорт за рулем, что увеличивает вероятность аварии.

Разочарование

Некоторые владельцы перестают устраивать авто вскоре после покупки. Поэтому они сразу же пытаются от него избавиться.

Кредит

Автовладелец берет автомобиль в кредит, но впоследствии признает, что погорячился. Ведь платежи оказались слишком обременительными.

Перекупщики

Многие машины с малым пробегом оказываются у частных перекупщиков, импортирующих их из других стран. Перекупы могут сами эксплуатировать автомобиль перед продажей и даже оформлять его на себя, ведь в некоторых случаях это позволяет избежать определенных сборов.

Автосалоны

Таким образом дилеры стремятся избавиться от менее востребованных моделей. Кроме того, часть автомобилей использовали для тест-драйва и, несмотря на то, что они могут находиться в отличном состоянии, их продают как подержанные.

Такси

Таксомоторные компании часто распродают автомобили, которые оказались непрактичными для коммерческой перевозки пассажиров.

Ранее британский автоэксперт назвал лучшие подержанные автомобили для покупки в 2024 году. Также мы писали, по каким признакам можно обнаружить, что машина, которую пытаются продать, ранее пострадала от наводнения.

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Украина
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