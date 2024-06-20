Чому в Україні у 2024 році збільшився продаж авто з мінімальним пробігом

Продаж вживаних авто. Фото: autocentre.ua

Згідно з дослідженням компанії Autolist, за останній час кількість оголошень про продаж авто з пробігом від 150 км до 3 500 км значно збільшилася. Навіть попри статус практично нових машин, вони нерідко продаються за значно заниженою ціною.

Про це повідомила Avtosota.

Читайте також:

Пошкодження

Одразу після купівлі нового автомобіля могло статися ДТП. Провівши косметичний ремонт, власник прагне продати машину, щоб уникнути можливих технічних проблем в майбутньому.

Коли недосвідчений водій лише починає знайомство зі своїм новим авто, він може відчувати дискомфорт за кермом, що збільшує ймовірність аварії.

Розчарування

Деяких власників перестає влаштовувати авто невдовзі після купівлі. Тому вони одразу ж намагаються його позбутися.

Кредит

Автовласник бере автомобіль у кредит, але згодом визнає, що погарячкував. Адже платежі виявилися занадто обтяжливими.

Перекупники

Багато машин з малим пробігом опиняються у приватних перекупників, які імпортують їх з інших країн. Перекупи можуть самі експлуатувати автомобіль перед продажем та навіть оформляти його на себе, адже в деяких випадках це дозволяє уникнути певних зборів.

Автосалони

Таким чином дилери прагнуть позбутися менш популярних моделей. Крім того, частина автомобілів використовували для тест-драйву й попри те, що вони можуть перебувати у відмінному стані, їх продають як вживані.

Таксі

Таксомоторні компанії часто розпродають автомобілі, які виявилися непрактичними для комерційного перевезення пасажирів.

Раніше британський автоексперт назвав найкращі вживані авто для купівлі у 2024 році. Також ми писали, за якими ознаками можна виявити, що машина, яку намагаються вам продати, раніше постраждала від повені.