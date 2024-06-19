ТОП-3 вживаних авто для купівлі у 2024 році, на думку британського експерта

Toyota та Honda вважаються надійними брендами. Фото: cars.com

Експерт із вживаних автомобілів ділиться надійними транспортними засобами, які можна купити у 2024 році. Фахівець на своїй сторінці в TikTok запропонував ознайомитися з трьома, на його думку, найкращими на сьогодні машинами на вторинному ринку.

Про це повідомив Express.

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Автомобільний експерт під ніком @rudycars2 обрав три найкращі надійні вживані автомобілі, які варто придбати водіям у 2024 році. Ролик набрав понад 2 млн переглядів.

Lexus IS300 2017

Фото: caranddriver.com

Спортивний седан Lexus IS300 був першою моделлю, яку експерт похвалив за плавність ходу й тихий салон.

@rudycars2 сказав: "Це, безумовно, найкращий вибір автомобіля. Lexus IS300 має гарний двигун V6. Це надійний, спортивний, чудовий вживаний автомобіль для покупки".

Експерт додав, що Lexus має більше можливостей, ніж його конкуренти, що виділяє його серед інших на ринку.

Однак користувачі TikTok припустили, що експлуатаційні витрати на Lexus можуть бути вищими, ніж очікується.

В Україні Lexus IS300 2017 року випуску можна придбати від 18 700 доларів.

Toyota Camry 2021

Фото: caranddriver.com

Camry потрапила в трійку завдяки паливній економічності, просторому салону та плавності ходу.

@rudycar2 зазначив: "Це фантастичний, надійний та доступний вживаний автомобіль, який ви зможете купити у 2024 році".

Ймовірно, Camry розчарує автомобілістів, які хотіли б придбати дешевшу машину. В Україні Toyota Camry 2021 року випуску можна придбати від 23 450 доларів.

Honda Civic 2019

Фото: caranddriver.com

Простора кабіна, передові технології та встановлений турбодвигун були трьома найбільшими перевагами авто.

@rusycar2 прокоментував: "Модель має велику цінність при перепродажі, тож коли ви нарешті закінчите зі своїм Civic, то можете отримати за нього гарні гроші. Справжній хороший вживаний автомобіль".

В Україні Honda Civic 2019 року випуску можна придбати від 13 300 доларів.

Раніше автовласники попередили про вісім найгірших вживаних авто у 2024 році. Також ми писали про чотири альтернативи Toyota RAV4 на вторинному ринку за ціною до 25 тисяч доларів.