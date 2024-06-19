ТОП-3 подержанных авто для покупки в 2024 году, по мнению британского эксперта

Toyota и Honda считаются надежными брендами. Фото: cars.com

Эксперт по подержанным автомобилям делится надежными транспортными средствами, которые можно купить в 2024 году. Специалист на своей странице в TikTok предложил ознакомиться с тремя, по его мнению, лучшими на сегодняшний день машинами на вторичном рынке.

Об этом сообщил Express.

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Lexus IS300 2017

Фото: caranddriver.com

Спортивный седан Lexus IS300 стал первой моделью, которую эксперт похвалил за плавность хода и тихий салон.

@rudycars2 сказал: "Это, безусловно, лучший выбор автомобиля. Lexus IS300 имеет хороший двигатель V6. Это надежный, спортивный, отличный подержанный автомобиль для покупки".

Эксперт добавил, что у Lexus имеет больше возможностей, чем его конкуренты, что выделяет его среди других на рынке.

Однако пользователи TikTok предположили, что эксплуатационные расходы на Lexus могут быть выше, чем ожидается.

В Украине Lexus IS300 2017 выпуска можно приобрести от 18 700 долларов.

Toyota Camry 2021

Фото: caranddriver.com

Camry попала в тройку благодаря топливной экономичности, просторному салону и плавности хода.

@rudycar2 отметил: "Это фантастический, надежный и доступный подержанный автомобиль, который вы сможете купить в 2024 году".

Вероятно, Camry разочарует автомобилистов, желающих приобрести более дешевую машину. В Украине Toyota Camry 2021 выпуска можно приобрести от 23 450 долларов.

Honda Civic 2019

Фото: caranddriver.com

Просторная кабина, передовые технологии и установленный турбодвигатель были тремя большими преимуществами авто.

@rusycar2 прокомментировал: "Модель имеет большую ценность при перепродаже, так что когда вы наконец закончите со своим Civic, то можете получить за него хорошие деньги. Настоящий хороший подержанный автомобиль".

В Украине Honda Civic 2019 выпуска можно приобрести от 13 300 долларов.

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