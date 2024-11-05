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Одна любовь — шесть авто, на которых владельцы ездят по 15 лет

5 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Шесть авто, которыми владельцы пользуются 15 лет — обзор самых надежных брендов
Subaru против Toyota. Фото: motortrend.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Большинство владельцев новых автомобилей держат машины восемь лет, но некоторые водители ездят на своих авто почти вдвое больше. Марка машины может оказывать значительное влияние на предпочтения автомобилистов, поскольку некоторые бренды имеют более высокий процент верных поклонников, чем другие.

Об этом сообщил GOBankingRates.

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Специалисты авторитетного ресурса iSeeCars проанализировали более 929 000 автомобилей с 1981 по 2009 год выпуска, проданных с января по сентябрь 2024, чтобы определить, какими машинами владельцы пользуются в течение 15 лет и более.

Toyota

Одна любовь – шесть авто, на которых владельцы ездят по 15 лет - фото 1
Toyota Camry. Фото: caranddriver.com
  • Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 5,6%

Honda

Одна любовь – шесть авто, на которых владельцы ездят по 15 лет - фото 2
Honda Civic. Фото: caranddriver.com
  • Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 5,3%

Lexus

Одна любовь – шесть авто, на которых владельцы ездят по 15 лет - фото 3
Lexus LX. Фото: caranddriver.com
  • Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,4%

Mazda

Одна любовь – шесть авто, на которых владельцы ездят по 15 лет - фото 4
Mazda CX-5. Фото: Mazda
  • Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,3%

Hyundai

Одна любовь – шесть авто, на которых владельцы ездят по 15 лет - фото 5
Hyundai Palisade. Фото: Hyundai
  • Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,2%

Subaru

Одна любовь – шесть авто, на которых владельцы ездят по 15 лет - фото 6
Subaru Impreza. Фото: caranddriver.com
  • Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,1%

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