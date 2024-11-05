Шесть авто, которыми владельцы пользуются 15 лет — обзор самых надежных брендов

Subaru против Toyota. Фото: motortrend.com

Большинство владельцев новых автомобилей держат машины восемь лет, но некоторые водители ездят на своих авто почти вдвое больше. Марка машины может оказывать значительное влияние на предпочтения автомобилистов, поскольку некоторые бренды имеют более высокий процент верных поклонников, чем другие.

Об этом сообщил GOBankingRates.

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Toyota

Toyota Camry. Фото: caranddriver.com

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 5,6%

Honda

Honda Civic. Фото: caranddriver.com

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 5,3%

Lexus

Lexus LX. Фото: caranddriver.com

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,4%

Mazda

Mazda CX-5. Фото: Mazda

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,3%

Hyundai

Hyundai Palisade. Фото: Hyundai

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,2%

Subaru

Subaru Impreza. Фото: caranddriver.com

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,1%

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