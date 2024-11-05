Шесть авто, которыми владельцы пользуются 15 лет — обзор самых надежных брендов

Одна любовь — шесть авто, на которых владельцы ездят по 15 лет
Большинство владельцев новых автомобилей держат машины восемь лет, но некоторые водители ездят на своих авто почти вдвое больше. Марка машины может оказывать значительное влияние на предпочтения автомобилистов, поскольку некоторые бренды имеют более высокий процент верных поклонников, чем другие.
Об этом сообщил GOBankingRates.
Специалисты авторитетного ресурса iSeeCars проанализировали более 929 000 автомобилей с 1981 по 2009 год выпуска, проданных с января по сентябрь 2024, чтобы определить, какими машинами владельцы пользуются в течение 15 лет и более.
Toyota
- Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 5,6%
Honda
- Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 5,3%
Lexus
- Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,4%
Mazda
- Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,3%
Hyundai
- Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,2%
Subaru
- Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первого владельца: 4,1%
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