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Одна любов — шість авто, на яких власники їздять по 15 років

5 листопада 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Шість авто, якими власники користуються 15 років — огляд найнадійніших брендів
Subaru проти Toyota. Фото: motortrend.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Більшість власників нових автомобілів тримають машини вісім років, але деякі водії їздять на  своїх авто майже вдвічі більше. Марка машини може значно впливати на вподобання автомобілістів, позаяк деякі бренди мають вищий відсоток вірних прихильників, ніж інші.

Про це повідомив GOBankingRates.

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Фахівці авторитетного ресурсу iSeeCars проаналізували понад 929 000 автомобілів з 1981 по 2009 рік випуску, проданих з січня по вересень 2024 року, щоб визначити, якими машинами власники користуються протягом 15 років та більше.

Toyota

Одна любов — шість авто, на яких власники їздять по 15 років - фото 1
Toyota Camry. Фото: caranddriver.com
  • Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 5,6%

Honda

Одна любов — шість авто, на яких власники їздять по 15 років - фото 2
Honda Civic. Фото: caranddriver.com
  • Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 5,3%

Lexus

Одна любов — шість авто, на яких власники їздять по 15 років - фото 3
Lexus LX. Фото: caranddriver.com
  • Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,4%

Mazda

Одна любов — шість авто, на яких власники їздять по 15 років - фото 4
Mazda CX-5. Фото: Mazda
  • Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,3%

Hyundai

Одна любов — шість авто, на яких власники їздять по 15 років - фото 5
Hyundai Palisade. Фото: Hyundai
  • Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,2%

Subaru

Одна любов — шість авто, на яких власники їздять по 15 років - фото 6
Subaru Impreza. Фото: caranddriver.com
  • Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,1%

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