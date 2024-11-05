Шість авто, якими власники користуються 15 років — огляд найнадійніших брендів

Одна любов — шість авто, на яких власники їздять по 15 років
Більшість власників нових автомобілів тримають машини вісім років, але деякі водії їздять на своїх авто майже вдвічі більше. Марка машини може значно впливати на вподобання автомобілістів, позаяк деякі бренди мають вищий відсоток вірних прихильників, ніж інші.
Про це повідомив GOBankingRates.
Фахівці авторитетного ресурсу iSeeCars проаналізували понад 929 000 автомобілів з 1981 по 2009 рік випуску, проданих з січня по вересень 2024 року, щоб визначити, якими машинами власники користуються протягом 15 років та більше.
Toyota
- Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 5,6%
Honda
- Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 5,3%
Lexus
- Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,4%
Mazda
- Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,3%
Hyundai
- Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,2%
Subaru
- Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,1%
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