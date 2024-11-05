Шість авто, якими власники користуються 15 років — огляд найнадійніших брендів

Subaru проти Toyota. Фото: motortrend.com

Більшість власників нових автомобілів тримають машини вісім років, але деякі водії їздять на своїх авто майже вдвічі більше. Марка машини може значно впливати на вподобання автомобілістів, позаяк деякі бренди мають вищий відсоток вірних прихильників, ніж інші.

Про це повідомив GOBankingRates.

Читайте також:

Фахівці авторитетного ресурсу iSeeCars проаналізували понад 929 000 автомобілів з 1981 по 2009 рік випуску, проданих з січня по вересень 2024 року, щоб визначити, якими машинами власники користуються протягом 15 років та більше.

Toyota

Toyota Camry. Фото: caranddriver.com

Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 5,6%

Honda

Honda Civic. Фото: caranddriver.com

Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 5,3%

Lexus

Lexus LX. Фото: caranddriver.com

Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,4%

Mazda

Mazda CX-5. Фото: Mazda

Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,3%

Hyundai

Hyundai Palisade. Фото: Hyundai

Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,2%

Subaru

Subaru Impreza. Фото: caranddriver.com

Відсоток автомобілів віком не менше 15 років, які зберігаються у першого власника: 4,1%

Раніше експерти назвали три недооцінені позашляховики, які служитимуть вічно. Також ми писали про три вживаних пікапи, які механіки радять обходити стороною.