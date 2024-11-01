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Не Toyota — хто став новим лідером авторинку України в жовтні

1 листопада 2024 11:03
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Жовтневий сюрприз — новий лідер авторинку України обійшов Toyota
Renault Duster. Фото: renault-obolon.kyiv.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Млявий попит на нові авто восени 2024 року в Україні пов’язаний з вибуховим нарощуванням продажів у серпні на тлі чуток про так й не реалізовані намагання уряду збільшити збір за першу реєстрацію легкових автомобілів з 1 вересня. Відтак у жовтні українці придбали понад 5800 нових легкових машин, що лише на 2% більше, ніж у вересні.

Про це повідомив Укравтопром. 

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П’ятірка лідерів продажів залишилася незмінною, але відбулася ротація позицій в рейтингу. Якщо Volkswagen міцно закріпився на п’ятому місці, то Renault зненацька скинула Toyota з п'єдесталу, а Skoda посіла третє місце замість BMW.

ТОП-5 нових авто в Україні, жовтень 2024

  1. Renault — продано 775 авто;
  2. Toyota — продано 679 авто;
  3. Skoda — продано  402 авто;
  4. BMW — продано 397 авто;
  5. Volkswagen — продано 363 авто.

ТОП-5 нових авто в Україні, вересень 2024

  1. Toyota — продано 618 авто;
  2. Renault — продано 498 авто;
  3. BMW — продано 419 авто;
  4. Skoda — продано 328 авто;
  5. Volkswagen — продано 328 авто.

У порівнянні з минулим місяцем складно не помітити стрімкий прогрес Skoda, а особливо — Renault. При чому титул бестселера серед конкретних моделей вже вкотре отримав кросовер Renault Duster, якого продали 749 одиниць.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 58 800 нових легкових авто, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року

Раніше ми писали, скільки українці заплатили за нові авто у 2024 році. Також стало відомо, які авто купують люди різних професій в Україні.

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